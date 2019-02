Afrique: Hervé Renard - "On peut rivaliser avec l'Argentine"

interview

A l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019, le sélectionneur du Maroc revient pour cafonline.com sur l'état de forme de son équipe. Les Lions de l'Atlas, déjà qualifiés, affronteront le Malawi lors de la dernière journée des éliminatoires avant un match de gala contre l'Argentine à Tanger.

Le mois de février a toujours une saveur particulière pour vous puisqu'il correspond aux titres gagnées en 2012 avec la Zambie et la Côte d'Ivoire en 2015. Quels souvenirs gardez-vous de ces deux titres ?

Hervé Renard : "Ce sont des souvenirs gravés à jamais dans mon cœur ! C'est indescriptible. Il faut le vivre. Je n'aurais jamais pensé travailler sur le contient africain et c'est grâce à Claude Leroy. Y a aussi un petit facteur chance dont j'ai bénéficié. "

Quel est votre état d'esprit après ce troisième trophée d'entraîneur de l'année décerné par la CAF ?

Hervé Renard : "C'est un honneur puisque c'est la troisième fois que je l'obtiens depuis 2008, lorsque je suis devenu entraîneur principal. En dix ans, c'est exceptionnel ! C'est aussi la reconnaissance du travail collectif car je travaille avec des adjoints de grande qualité et des fédérations qui m'ont donné des moyens de travailler. Au Maroc, j'ai beaucoup de gens qui travaillent pour moi. Il faut savoir déléguer.Il faut aussi sans cesse se remettre en question. Ce qui motive un entraîneur, c'est d'aller chercher des titres."

Vous avez récemment assisté à la Coupe d'Asie des Nations remportée par le Qatar. Quelles sont vos impressions ?

Hervé Renard : "J'ai été agréablement surpris par leur équipe même s'il y a des joueurs naturalisés. Il y a surtout un travail fait par des Espagnols depuis quelques années. Le Qatar prépare sa coupe du monde en 2022 depuis longtemps et ce trophée obtenu face au Japon est significatif."

Pensez-vous toujours que l'Egypte et le Sénégal sont les favoris de cette CAN 2019 ?

Hervé Renard : "En faisant preuve d'humilité, c'est très difficile de gagner une CAN et je sais de quoi je parle. Statistiquement, les amoureux du football savent que l'Egypte c'est un grand pays. Encore plus quand on peut compter sur Mohamed Sala. Et encore plus à domicile avec un fort soutien populaire. Cela va être très difficile pour tous leurs adversaires. Quelle équipe possède aujourd'hui des qualités individuelles comme le Sénégal de Sadio Mané ou Koulibaly ? N'oublions pas aussi la Côte d'Ivoire de Nicolas Pépé et Serge Aurier, les champions en titre camerounais ou le Nigeria. Je préfère ne pas m'enflammer pour le Maroc et faire tomber les adversaires sur le terrain."

Le lieu du stage de préparation pour la CAN 2019 est-il arrêté?

Hervé Renard : "La fédération royale marocaine est en train de construire un centre technique national magnifique. C'est exceptionnel en qualité ! Sera-t-il fini à temps d'ici juin ? Je l'espère et pour le moment nous planifions notre préparation à Rabat. Sinon, on trouvera un plan B mais ce n'est pas d'actualité."

Déjà qualifié, le Maroc affronte le Malawi lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Qu'attendez-vous-vous de cette rencontre ?

Hervé Renard : "Cela va permettre de voir certains joueurs qui n'ont pas beaucoup porté le maillot de l'équipe nationale. Sans compter l'Argentine, c'est le dernier rendez-vous officiel avant la préparation de la CAN au mois de juin. C'est important aussi de récolter des points pour le classement FIFA. C'est toujours difficile d'évoluer au Malawi."

La presse marocaine annonce comme acquise l'absence d'éléments comme Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi, Youssef En-Nesyri et Hamza Mendyl, qui seraient mis à disposition de la sélection U23 pour la confrontation décisive face à la RDC. Vous confirmez ?

Hervé Renard : "On va faire un dernier point avec le sélectionneur des U23 et le DTN. Mais je ne les laisserai pas tous à dispositions contrairement à ce qui a pu être dit prématurément. Je prends les décisions sportifs et si je ne parle pas, il faut considérer que ce n'est pas officiel."

Est-ce que Yunis Abdelhamid, auteur d'une belle saison avec Reims pourrait être appelé?

Hervé Renard : "Je l'ai eu récemment au téléphone et l'ai félicité pour l'excellente saison qu'il effectue. C'est un garçon qui réussit à s'imposer malgré le passage de la Ligue 2à la Ligue 1. Non seulement il est titulaire mais il est devenu une pièce maîtresse de cette équipe de Reims. Bravo à lui, il sera un apport précieux pour le Maroc."

Autre bon point pour le football marocain : Oussama Idrissi jouera pour les Lions de l'Atlas

Hervé Renard : "Ma plus grosse satisfaction est d'avoir rencontré un joueur très professionnel lors de notre dernier stage. J'ai été impressionné par sa rigueur et son sens du collectif. Il a beaucoup de qualités et devrait évoluer dans un club encore plus important qu'actuellement. C'est une très bonne nouvelle ! A lui de s'imposer maintenant."

Que pensez-vous de l'expatriation en Chine d'El Kayoubi ?

Hervé Renard : "Il y a de plus en plus de très bons joueurs en Chine. Déjà lors de mon passage en 2002, en tant qu'adjoint, il y avait déjà un certain niveau. Ce n'est pas facile de s'imposer là-bas avec la règle des 3 joueurs étrangers par équipe. Regardez comment Gervinho fait une saison magnifique aujourd'hui à Parme. Il ne s'est pas endormi en Chine, il faut être compétitif et Kayoubi va progresser. Cette expérience va lui servir dans son évolution. Le problème de Kayoubi aujourd'hui c'est plutôt la concurrence avec la saison remarquable du jeune Youssef En-Nesyri, locomotive des attaquants au Maroc."

Qu'attendez-vous du match de gala contre l'Argentine à Tanger ?

Hervé Renard : "Il va falloir faire les mêmes prestations que contre le Portugal et l'Espagne au Mondial 2018. Si on est à notre niveau, on peut rivaliser. Tout en sachant qu'ils ont un extraterrestre nommé Lionel Messi qui tout faire changer. C'est un match exceptionnel dans une carrière et pour le Maroc. Je suis sûr que les joueurs seront tous motivés."