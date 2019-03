Angola: L'Etat s'attend à régler 80 millions USD avec les premières privatisations

Luanda — Au moins 80 millions de dollars US pourraient être collectés par l'État angolais avec la privatisation des sept premières entreprises, sur un total de 52 unités industrielles situées dans la Zone Economique Spéciale de Luanda-Bengo (ZEE).

L'annonce a été faite ce jeudi par l'administrateur de l'Institut pour la gestion des actifs et la participation de l'État (IGAPE), Gilberto Luther, à l'occasion du lancement de l'appel d'offres public concernant la privatisation des sept sociétés et la présentation aux gestionnaires publics et entrepreneurs.

L'appel d'offres, officiellement ouvert le même jour, se termine le 31 mai de cette année et l'IGAPE a déjà reçu des propositions d'investisseurs nationaux et étrangers ayant manifesté leur intérêt pour l'acquisition.

Le prix de vente des unités industrielles, selon Gilberto Luther, va de 3 millions à 18 millions de dollars, mais la valeur de chacune d'elles devrait être analysée en particulier. À ce moment, l'État vend les sociétés Univitro, Juntex, Carton, Absor, Indugited, Coberlen et Saciango. De ce nombre, un seul est en exploitation, les autres n'ont jamais fonctionné depuis la création de la ZEE, en octobre 2009, et sont dotés d'équipements.

L'Univitro produit du verre et compte actuellement 17 travailleurs en situation régulière. La Juntex se consacre à la construction et à la distribution de structures en béton.la Carton - cartolines et cartons, l'Absor - couches et lingettes, l'Indugited (produits d'hygiène), la Coberlen (Couvertures) et la Saciango tournée vers la production de sacs pour l'industrie du ciment et d'autres. À l'occasion, le président du conseil d'administration de l'IGAPE, Walter Barros, a déclaré que, cette année, il mettrait en adjudication publique les autres unités industrielles installées dans la zone économique spéciale (ZEE).

Il a expliqué que les 52 entreprises étaient dans des conditions différentes: entreprises mises en place en fonctionnement, mises en place inactives et autres non encore mises en place. Et que dans cette première phase, les sept unités ont été sélectionnées, tandis les autres seront sélectionnées lors de la seconde phase.

"Après la première phase, nous procéderons à l'évaluation et identifierons certaines choses pouvant être améliorées, ainsi nous pourrons amener les autres à l'appel d'offres public, dans une seconde phase plus tard cette année", a expliqué le PCA de l'IGAPE.

L'appel d'offres public est ouvert, les concurrents disposeront d'une première phase de manifestation d'intérêt puis de qualification, où seront présentées à leurs propositions qui seront analysées par une commission de négociation déjà nommée, suivie de la phase d'appréciation des propositions et en conséquence de l'évaluation des meilleurs proposition, la procédure de passation et la signature respective du contrat.

La ZEE est située dans une zone de 8 300 hectares dotée d'eau, d'électricité et d'infrastructures routières, mais sa capacité électrique installée devrait augmenter en même temps que le nombre d'unités dans la zone.