Afrique: Classée 124ème sur 126 pays - La RDC mauvaise élève en matière d'État de droit

Selon son Indice sur l'Etat de Droit 2019, le World Justice Project (WJP) classe la RDC 124ème sur 126 pays et juridictions dans le monde. Les trois pays les plus performants au sein de l'Indice sur l'Etat de Droit du WJP sont le Danemark (1er), la Norvège (2ème) et la Finlande (3ème). Mais, les trois pays les moins performants sont entre autres, la République démocratique du Congo (124ème), le Cambodge (125ème) et le Venezuela (126ème).

Pour la deuxième année consécutive, le World Justice Project (WJP) a publié, jeudi 28 février 2019 à Washington DC (USA), son Indice sur l'Etat de Droit 2019, un rapport annuel mesurant l'adhérence à l'Etat de Droit à partir de plus de 120 mille sondages auprès de ménage et 3.800 sondages auprès d'experts dans 126 pays.

D'après ce rapport, plus de pays ont décliné au lieu de progresser au niveau de leur performance sur l'état de droit, accélérant une détérioration de l'état de droit au niveau mondial. Le document souligne qu'un fait particulièrement marquant qui suggère une montée de l'autoritarisme, est que le score pour le facteur « Contraintes aux Pouvoirs du Gouvernement » a enregistre une baisse dans plus de pays que n'importe quel autre facteur durant la dernière année (61 pays ont décliné, 23 pays ont obtenu le même score, et 29 pays ont progressé).

Présentant des données courantes et originales, l'Indice sur l'Etat de Droit mesure la performance de chaque pays sur l'état de droit repartie entre huit facteurs : contraintes aux pouvoirs du Gouvernement ; absence de corruption ; Gouvernement ouvert ; Droits fondamentaux ; ordre et sécurité ; application des règlements ; Justice civile et Justice criminelle.

La RDC, mauvaise élève

A en croire le score total de la RDC publié par WJP, on note que le pays vient le 30ème sur 30 pays dans la région Sub-saharienne ; 20ème sur 20 pays parmi les pays à revenu faible, et 124ème sur 126 pays et juridictions dans le monde. Les trois pays les plus performants au sein de l'Indice sur l'Etat de Droit du WJP sont le Danemark (1er ), la Norvège (2ème), et la Finlande (3ème); les trois pays les moins performants sont la République démocratique du Congo (124ème), le Cambodge (125ème) et le Venezuela (126ème).

« Ce déclin de l'état de droit en matière de contrôles des pouvoirs gouvernementaux en particulier est alarmant », a commente Elizabeth Andersen, la directrice exécutive du World Justice Project.

Au niveau régional, les pays les plus performants en région Sub-saharienne sont la Namibie (22e sur 126 pays), suivi de Maurice et du Rwanda. Les trois pays avec les scores les plus bas pour la région sont le Cameroun, la Mauritanie et la RDC (124e sur 126 pays).

Pour William H. Neukom, fondateur et PDG du WJP, « Le respect de l'Etat de droit est fondamental pour des communautés de paix, d'équité et d'opportunité ». « Aucun pays n'a atteint - encore moins entretenu - un fonctionnement parfait de l'Etat de droit. L'Indice sur l'Etat de Droit du WJP a été créé afin de définir les premières références, informer et guider les réformes, et approfondir et comprendre l'importance fondamentale de l'Etat de droit. », a-t-il ajouté.

CLASSEMENT REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Performance Indice sur l'Etat de Droit du WJP (1 correspondant à la meilleure performance)

CLASSEMENT MONDIAL REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO: 124/126

CLASSEMENT REGIONAL REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO: 30/30

FACTEUR CLASSEMENT MONDIAL CLASSEMENT REGIONAL * CLASSEMENT REVENU**

Contraintes aux Pouvoirs du Gouvernement 120/126 29/30 20/20

Absence de Corruption 126/126 30/30 20/20

Gouvernement Ouvert 118/126 27/30 18/20

Droits Fondamentaux 116/126 28/30 18/20

Ordre et Sécurité 122/126 29/30 19/20

Application des Règlements 119/126 27/30 17/20

Justice Civile 121/126 29/30 20/20

Justice Criminelle 122/126 30/30 20/20