Soudan: Le Conseil des Ministres de l'IGAD tient sa 46ème Session Ordinaire

communiqué de presse

Djibouti — - Le Conseil des Ministres de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) a tenu sa 46ème Session Ordinaire le 27 Février 2019 sous la présidence de Dr Workneh Gebeyehu, Ministre des Affaires Etrangères de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie et Président du Conseil de l'IGAD.

La Session a été assisté par Mahmoud Ali Youssouf, Ministre des Affaires Etrangères de la République de Djibouti, Ahmed Isse Awad, Ministre des Affaires Etrangères de la République Fédérale de Somalie, le Dr Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, Ministre des Affaires Etrangères de la République du Soudan, Hirut Zemene, Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie et Mohamed Ali Hassan, Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères de la République de Djibouti.

Mahboub Maalim, Secrétaire Exécutif de l'IGAD; Hadiza Moustapha, Conseillère Spéciale auprès du Président de la Commission de l'Union Africaine (UA), le Dr Ismael Wais, Envoyé Spécial de l'IGAD pour le Sud-Soudan et le Dr Mohamed Ali Guyo, Envoyé Spécial de l'IGAD pour la Somalie, était également présent.

Des Représentants de l'Union Européenne (UE), de la Chine, de l'Egypte, de la France, du Japon, de la Russie, de la Turquie et des Etats-Unis ont fait des Déclarations au cours de la Séance d'Ouverture.

Après de longues délibérations sur la Dynamique Géopolitique et de Sécurité de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden, le Conseil:

Rend un hommage élogieux à la mémoire de l'Ambassadeur, le Dr Att-Allah Hamad Bashir, ancien Secrétaire Exécutif de l'IGAD, reconnaît sa Contribution Inestimable à l'Organisation.

Exprime sa gratitude au peuple et au gouvernement de la République de Djibouti pour la chaleureuse Hospitalité qu'ils ont offerte aux délégations.

Rappelle le Communiqué de la 45e Session Ordinaire du Conseil des Ministres de l'IGAD qui s'est tenue le 11 Juillet 2012 à Addis-Abeba, le Rapport de la 31e Session du Comité des Ambassadeurs de l'IGAD tenue le 21 Janvier 2017 à Addis-Abeba et le Communiqué de la 66e Session Extraordinaire du Conseil des Ministres de l'IGAD sur la Somalie et le Sud-Soudan, tenue à Addis-Abeba le 16 Novembre 2018.

Souligne l'importance d'accélérer l'Approbation du Traité et de la Structure proposés pour réformer l'IGAD, et a décidé qu'il était nécessaire de poursuivre et d'enrichir le débat sur la Structure Organisationnelle et le Traité de l'IGAD jusqu'aux prochaines Sessions Ordinaires des Organes Directeurs.

Note avec satisfaction la présentation de l'Envoyé Spécial de l'IGAD pour la Somalie sur la Dynamique Géopolitique et de Sécurité de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden et adopte les Recommandations qui y figurent.

Reconnaît les Menaces, les Risques et les Défis de la Dynamique Géopolitique de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden dans la Grande Corne de l'Afrique.

Apprécie les Enormes Possibilités offertes par le Positionnement Géographique de la Région.

Apprécie également les Intérêts Stratégiques des Etats membres de l'IGAD, littoraux et non littoraux, ainsi que la nécessité de formuler des Normes Communes, des Objectifs Communs et une Coordination Stratégique dans le cadre de cette Entreprise.

Reconnaît la nécessité pour l'IGAD de jouer un rôle de premier plan dans le Dossier de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden.

Adopte une Approche Collective des Défis de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden en renforçant la Coopération Régionale et crée une Plate-Forme Régionale pour les Etats membres de l'IGAD en vue de promouvoir le Dialogue avec d'autres Parties prenantes, y compris l'UA et d'autres Partenaires Internationaux.

Accepte d'harmoniser et de développer une Position Commune pour Protéger la Sécurité et les Intérêts Economiques de la Région, y compris la Sécurité Maritime, les Migrations, la Lutte contre le Terrorisme, la prévention de la pêche Illicite, non déclarée et non réglementée (IUU), la pollution et le déversement des déchets toxiques dans certaines parties des eaux de la Région de l'IGAD.

Accepte, en outre, d'élaborer une Recherche et une Analyse Multidisciplinaires orientées sur les Politiques en la matière.

Charge le Secrétariat de l'IGAD de créer un Groupe de Travail Spécial d'Experts chargé d'étudier, de réviser et de formuler des avis sur les Conclusions et les Recommandations formulées dans la présentation, ainsi que de définir d'Urgence un Plan d'Action Régional assorti d'un Calendrier Précis.

Enjoigne, en outre, l'Elargissement des Responsabilités de l'Envoyé Spécial de l'IGAD pour la Somalie afin d'inclure la Mer Rouge et le Golfe d'Aden, en Coordination avec l'UA, le cas échéant; et Décide de rester saisi des affaires.

Fait le 27 Février 2019 en Djibouti,

République de Djibouti...