Soudan: La déclaration de la Troïka est une intervention dans les affaires intérieures du Soudan

Khartoum — - Le Ministère des Affaires Etrangères, a publié Mercredi soir une Déclaration dans laquelle il affirmait que la Déclaration publiée sur le Site Web de l'Ambassade Américaine à Khartoum au nom des pays de la Troïka (Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amérique et Norvège) et Le Canada) à propos de l'Etat d'Urgence et des Décrets Publiés récemment constituaient une Ingérence Flagrante dans les Affaires privées du Soudan.

Le Ministère des Affaires Etrangères a déclaré que les pays de la Troïka avaient suggéré un Mandat Spécial pour traiter les Problèmes du Soudan et pour ajouter ce que les autres pays souhaitent au Groupe, une Question Non Fondée dans le Droit International et les Normes Diplomatiques basées sur des Principes être Inacceptables et comme les Trois pays étaient les Garants de l'Accord de Paix Global (APC) de 2005, cela ne signifie pas pour autant qu'ils aient le Mandat ouvert d'intervenir dans les affaires intérieures du Soudan, en particulier après la mise en œuvre de l'Accord et la Sécession du Sud-Soudan en 2011.

Il a ajouté que cette Déclaration avait réduit l'Initiative Politique Globale annoncée par le Président de la République le 22 Février 2019 en vue de la Déclaration de l'Etat d'Urgence dans le pays, ignorant la Déclaration d'Etat d'Urgence et que les Décrets Ultérieurs ont été publiés conformément à la Loi du pays et la Constitution.

Le Ministère des Affaires Etrangères a ajouté que la Déclaration ignorait que la Déclaration d'Etat d'Urgence était connue du Droit International et Reconnue par la Convention Internationale sur les Droits Civils et Politiques et pratiquée par de nombreux pays conformément à leurs Constitutions et à leurs Engagements Juridiques.

Il a déclaré que la Déclaration ignorait que les Ordonnances d'Urgence ne suspendait pas les Libertés et les Droits, mais confirmait le Respect de la Loi tout en exerçant ces Droits et que ces Ordonnances visaient à lutter contre la Corruption et les Pratiques Economiques Préjudiciables à l'Economie Nationale, ajoutant que la Déclaration alléguait que les Ordonnances d'Urgence incriminaient les Manifestations Pacifiques sont sans fondement, car les Ordres, a indiqué le Ministère, Interdisent les Rassemblements sans Licence pour l'Organisation de Pratiques de Libertés comme dans tous les pays Démocratiques.

Le Ministère a déclaré que la Déclaration de la TROIKA avait ignoré les affirmations du Président sur le Souci de la Protection des Libertés, l'Instauration de la Justice et l'Achèvement des Enquêtes sur les Violations Commises lors du traitement des Manifestations.

Selon sa Déclaration, le Ministère des Affaires Etrangères a renouvelé son engagement en faveur d'un Engagement Positif avec toutes les Parties de la Communauté Internationale et a noté les principes de l'Ordre International Contemporain qui sont représentés dans le respect de l'Indépendance et de la Souveraineté des pays, ainsi que du Droit des Peuples de décider de la manière dont ils gèreront leurs Affaires sans intervention de parties étrangères.