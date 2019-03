Congo-Kinshasa: 50 ans, Christian Kimbukusu s'annonce fracassant dans l'album « Jésus to day »

C'est en 2012 que son histoire avec le monde a changé. Christian KIMBUKUSU alias Dakumuda New man est cet artiste qui a décidé de tout abandonner dans sa vie pour servir son Seigneur, le créateur du ciel et de la terre. Alors que sa conversion était une très grande surprise pour les mélomanes de la musique congolaise et surtout les fanatiques de son groupe Laviniora Esthétique.

Chanteur de charme, il a fait la pluie et le beau temps, dans l'arène musicale en RDC. Né le 5 mars 1969, Christian KIMBUKUSU, devenu pasteur Elisée, totalise 50 ans d'âge sur la terre des hommes, en cette année 2019.

Ça fait exactement 7 ans depuis que cet homme a reçu l'appel de Dieu. Il mène, aujourd'hui, une nouvelle vie en Christ comme un chrétien engagé et actif. Par sa grâce, Dieu l'a élevé comme son berger pour s'occuper de ses brebis. Désormais, on appelle Pasteur Elisée Christian KIMBUKUSU. Donc, il n'est plus Dakumuda New man qui a fait bouger la scène musicale congolaise à travers sa danse magique « linda mabina ya castro ».

Dans un entretien avec le journal La Prospérité, l'ex-patron de Laviniora Esthétique annonce la sortie prochaine de son album qui aura pour titre « Jésus to day ».

Composée de 7 chansons, cette œuvre est sa première signature artistique depuis qu'il s'est converti, en abandonnant la musique «profane» pour servir son Créateur, à travers l'évangélisation.

Pasteur Elisée s'y prépare avec beaucoup de concentrations pour offrir un album de qualité avec des paroles profondes, inspirées par Dieu.

« Nous croyons et servons Jésus aujourd'hui. N'attendons pas demain. Surtout, pas hier. Car il mérite jour et nuit d'être adoré », a signifié l'homme de Dieu, justifiant le message de son opus.

Ce disque, renseigne-t-il, a été réalisé avec le concours de musiciens de son groupe d'adoration « Le Rocher ». Dans l'ensemble, l'artiste et son équipe ont travaillé avec perspicacité et dans l'harmonie.

Tous les travaux liés à la discographie sont bel et bien terminés en studio. C'est un très bel album constitué de belles chansons à travers lesquelles le peuple de Dieu sera encore béni davantage lorsqu'il va l'écouter.

Selon le chantre, la sortie de « Jésus to day » pourra intervenir dans quelques semaines.

Son lancement va coïncider avec la célébration du 50ème anniversaire de sa naissance.

Né le 5 mars 1969, le pasteur Christian KIMBUKTA envisage d'organiser un évènement pour marquer cette célébration de son cinquantenaire qui est une grande occasion de rendre encore grâce à Dieu.

Rappelons que ce chanteur congolais a consacré toute sa vie à Jésus-Christ qui l'a transformé à un serviteur pour prêcher sa bonne nouvelle à travers le monde. Il combine la prédication normale et l'évangile chanté.

Par la volonté divine, l'ancien leader de Laviniora dirige aujourd'hui, avec l'appui du Saint-Esprit, une église, au quartier Intendance, dans la commune de Lemba, à Kinshasa.

Ceux qui ont pris part l'année dernière à sa croisade d'évangélisation au terrain Sainte -Thérèse dans la commune de N'djili témoignent combien Dieu agit puissamment, à travers cet homme qui a abandonné la musique du monde pour le servir.