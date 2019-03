Burkina Faso: Archidiocèse de Ouagadougou - Bientôt un musée pour la valorisation du patrimoine historique, artistique et culturel

L'église au Burkina Faso fêtera ses 125 ans d'existence en 2025. Témoin ou actrice de l'histoire de notre pays, l'Eglise au Burkina et à Ouagadougou regorge d'énormes potentialités historiques, culturelles et religieuses. Toute cette richesse demande à être conservée et protégée pour la postérité.

D'où, le projet de création de ce Musée qui répond à cet impératif. Et, selon l'initiateur, le Cardinal Philippe Nakellentuba Ouédraogo, cette initiative traduit cette volonté de l'église de participer à ce désir commun de tirer meilleure partie du passé: passé des bâtisseurs de l'histoire dont nous sommes les héritiers; passé de nos aînés qui est bien loin d'avoir épuisé sa force d'inspiration.

20 millions de francs CFA, c'est le coût estimatif prévisionnel de la première phase du projet. Ce musée aura pour missions, entre autres, de mettre à la disposition de toute personne en quête du savoir, un fonds documentaire spécialisé pour les études et la recherche, veiller à la mise en valeur de ses collections par des expositions permanentes, temporaires ou itinérantes et la transmission de cet héritage aux générations futures, veiller à la bonne conservation des collections de l'Archidiocèse de Ouagadougou.

Par ailleurs, le musée abritera les collections liées à la naissance du christianisme au Burkina Faso, les collections d'objets d'arts de la vie et l'œuvre des pionniers, les collections d'objets des premiers missionnaires, les premiers moyens de locomotion des agents pastoraux, entre autres.

En ce qui concerne le site du projet, aux dires de l'initiateur, c'est la Résidence Thévenoud qui a été désignée. Construit en 1947, ce bâtiment aux couleurs et à l'architecture bien caractéristiques est lui-même un monument historique, symbolique, touristique et muséal.

Ancien palais épiscopal de monseigneur Joanny Thévenoud, premier vicaire apostolique de Ouagadougou, bâtisseur de l'église au Burkina Faso, situé dans une zone de forte affluence à côté de la Cathédrale, des chapelles d'adoration et de réconciliation et enfin à côté de la grotte et du collège Charles Lavigerie, le musée s'insérera dans un circuit qui alliera «intelligemment» prière et détente, quête de l'âme et de l'esprit.

A entendre Déborah Alixe Tanly/Sawadogo, membre du comité de réflexion et de suivi, le musée est ouvert à toutes les confessions religieuses confondues pour un prix de 500francs Cfa pour les nationaux et de 2 000 francs CFA pour les étrangers.

Pour ce qui est des étudiants et des enfants, le prix sera étudié, a-t-elle fait savoir. A noter que le vernissage de l'exposition et l'ouverture du musée est prévu pour le mois de Décembre 2019.