Angola: L'INSS met en évidence la modernisation des services fournis aux utilisateurs

Luanda — La modernisation et l'application du système technologique, qui facilite l'enregistrement des paies mensuelles et des preuves de paiement, ont amélioré les services de sécurité sociale fournis aux utilisateurs, a informé jeudi à Luanda, le directeur de la Technologie de Informations du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Evaristo Tone.

Dans le cadre de la modernisation des activités opérationnelles de la sécurité sociale, la carte de retraité a été utilisée, via le portail de l'Institut national de la sécurité sociale (INSS), pour effectuer le paiement des contributions, des intérêts et des accords via carte bancaire électronique ou via Internet banking. S'adressant à la presse, en marge du séminaire sur "La modernisation de la protection sociale obligatoire", Evaristo Tone a souligné que le paiement est actuellement effectué entre le 18 et le 20 de chaque mois.

L'institution, selon le responsable, a également créé des équipes qui se rendent à la réunion de retraités en état de santé affaibli. "La modernisation a contribué à la réduction des inondations, facilitant la relation avec les utilisateurs, grâce à l'expansion du réseau de services de sécurité sociale dans les capitales provinciales et dans plusieurs municipalités du pays", a-t-il déclaré. Ce séminaire de deux jours a pour objectif de passer en revue les résultats obtenus avec le plan de durabilité et de gestion de la sécurité sociale, de présenter l'évolution technologique réalisée par l'INSS et les stratégies adoptées à la lumière du Plan de développement national 2018- 2022. Participent au séminaire des cadres du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, des associations d'employeurs et des syndicats et des représentants des confessions religieuses.