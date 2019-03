Cote d'Ivoire: Lancement du Sara 2019 - Un tableau à base de poudre de cacao et de café en honneur à la France

Le jeudi 21 février a été marqué par le lancement du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara) 2019, à l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan-Port-Bouët.

A cette occasion, en présence du corps diplomatique, des ministres de l'Agriculture et du Développement rural, des Eaux et Forêts et du grand public, l'artiste peintre, Ulrik Abé, sous l'inspiration des paroles de Bomou Mamadou, a réalisé un tableau à base de poudre de cacao et de café mélangée à la sève de l'hévéa. En une dizaine de minutes, il a peint une toile sur laquelle l'on perçoit un coq dans un champ de blé.

Selon Ulrik Abé, cette image est le symbole de la France qui est le pays invité d'honneur à la 5è édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara) 2019, prévue du 22 novembre au 1er décembre 2019. Le tableau a été remis au ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi.

« C'est un hommage au pays invité d'honneur qu'est la France. Aussi s'agit-il de réaffirmer l'attachement de mon pays, la Côte d'Ivoire, à cette grande nation de culture pluridimensionnelle », a justifié le jeune peintre.

Puis de lancer un appel aux férus de l'art. « Je veux faire la promotion de mon travail, attiré les regards sur mes œuvres afin d'avoir des sponsors et partenaires.

Je souhaiterais être suivi par le gouvernement et d'autres organismes en me permettant de participer à des salons internationaux de l'agriculture et de l'environnement en tant qu'ambassadeur du café et du cacao de la Côte d'Ivoire », a-t-il plaidé.