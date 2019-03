Ethiopie: En Éthiopie, Kerui Petroleum remporte un contrat pour la fourniture d'appareils de forage géothermiques, ainsi que les commandes de services associés

communiqué de presse

Beijing — Le 23 février, Kerui Petroleum et une société d'exploration géothermique est-africaine ont signé avec succès un contrat d'exploration géothermique avec l'énergie électrique éthiopienne. La valeur du contrat dépasse les 80 millions USD. Il s'agit du premier et du plus grand projet d'exploration d'énergie géothermique en Éthiopie. Une fois achevé, le projet fournira de l'électricité aux particuliers et aux industries dans les villes et villages d'Éthiopie.

Le projet comprend deux ensembles d'appareils de forage géothermique 50DB et des services de forage tout au long de l'année. La sélection des fournisseurs pour ce projet est également extrêmement exigeante, en tant que soutien important de la stratégie éthiopienne d'exploration géothermique. Dans cette concurrence acharnée, Kerui Petroleum s'est démarqué et a gagné la reconnaissance de ses clients en s'appuyant sur ses partenariats stratégiques conjoints, sur les avantages des solutions uniques intégrées en matière d'équipement, de service pétrolier et d'ingénierie, ainsi que sur ses solutions techniques éprouvées et sa riche expérience en matière de projets.

L'Éthiopie dispose d'une énergie géothermique abondante et le gouvernement éthiopien attache une grande importance au développement du secteur de l'énergie, en particulier de l'énergie renouvelable, parmi lesquelles l'énergie éolienne et l'énergie géothermique feront l'objet d'une grande attention.

L'Éthiopie est un pays majeur pour l'initiative de la Nouvelle route de la soie et Kerui Petroleum développe le marché depuis de nombreuses années. Le secteur d'activité continue de s'étendre, de la fourniture de pièces détachées à des services intégrés tels que les services complets d'équipement, les services techniques, la maintenance et l'exploitation, qui fournissent une base solide pour l'acquisition du projet.

« L'acquisition du projet a favorisé l'influence de la marque Kerui Petroleum en Afrique », a déclaré Ding Tuanwei, directeur du projet. « La prochaine priorité sera d'achever l'exécution du projet et de saisir l'occasion d'accélérer la localisation de Kerui Petroleum, de continuer à se développer sur le marché éthiopien et l'ensemble du marché africain, de promouvoir le bénéfice mutuel et la coopération gagnant-gagnant avec les partenaires et clients stratégiques, et de continuer à contribuer au développement du pétrole et du gaz au niveau de l'initiative Nouvelle route de la soie. »