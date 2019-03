Congo-Brazzaville: Musique - Mista Lak choisit la dance all

De son vrai nom Patrick Koléla Mouédi, l'artiste brazzavillois a marqué la scène musicale congolaise au début des années 2000. Il évolue dorénavant en grande partie dans la dance all.

Mista Lak a intégré le domaine de la musique jeune en 2003. Après une carrière en solo de courte durée, il va monter, avec des amis musiciens, un mouvement dénommé IK34, "Independant Klan". Malheureusement, à la suite des incompréhensions, il va quitter le groupe pour intégrer le Négro Style en 2006. Il évoluera alors auprès des célébrités comme Billard et maître Chelbi. Des années plus tard, il renouera avec sa carrière solo jusqu'en 2011. En 2012, il décroche un contrat de collaboration à Violence Music de Biz-Ice. Ils mettront sur le marché des chansons qui marqueront leur carrière commune dont la plus célèbre a été "Regarde-moi dans les yeux".

Adulé par d'autres labels de musique, Patrick Koléla Mouédi aura l'appel de pied de Belle Rage Music en 2014 où il passera trois ans. Cet artiste-musicien dont le talent n'est plus à démontrer a, à son actif, des singles dont le plus récent est actuellement et régulièrement diffusé sur Yakala Tv, Trace Tv, Direct Tv et sur des chaînes locales comme Estv et C-direct. « Un titre en featuring avec Haïdar Talal, connu sous le nom de Grand maître Loyengué », a-t-il expliqué. « Le titre qui m'a propulsé dans ma carrière à l'heure où l'afrobeat était au top en 2013, c'est "Go Kolo" qui décrit l'ambiance rencontrée un peu partout dans le pays comme dans le monde », a-t-il affirmé.

Mista Lak préfère chanter en langue anglaise, estimant qu'elle est la plus parlée dans le monde. Car l'idéal pour lui c'est de gagner les quatre coins de la planète. Il mixe l'anglais avec le lingala. Patrick fait également d'autres genres de musique comme le reggae tone, le rap, l'afrobeat, le koudour et le ragga dance all. Il a des chansons comme "Go slow down", dont les couplés sont à la fois en sa langue maternelle, en lingala et en anglais.

La plupart des singles que déversent sur le marché les artistes-musiciens qui se détournent de la rumba pour des genres musicaux importés sont teintés de mots indécents. Une situation que déplore Patrick Koléla Mouédi Patrick. Mista Lak ne tarit pas d'inspiration et fait savoir qu'il a des singles en chantier et le tout dernier qui venait de sortir est "Manganza". Il est déjà disponible sur les plates-formes légales soundcloud et show2babi.