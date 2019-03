Congo-Brazzaville: Tendance - Le pagne, un tissu adapté à toute confection

Le vêtement est aujourd'hui prisé par la jeunesse congolaise qui s'habille fièrement aujourd'hui aux couleurs de l'identité africaine. Autrefois réservé uniquement aux mamans, il répond de nos jours à tout type de couture.

Le pagne s'impose aujourd'hui dans le secteur de la mode à l'échelle internationale. A Brazzaville, on observe de plus en plus de jeunes habillés en pagne. Cela va de toutes les tendances, des tenues décontractées ou de bureaux jusqu'aux accessoires (sacs, chaussures, trousses, chemises, etc.).

Très populaire dans les marchés brazzavillois, notamment à Poto-Poto, Moungali et Bacongo, le pagne refait surface dans les habitudes des Congolais. Lors des grands événements tels fiançailles, mariage, naissance, cérémonie de baptême, d'anniversaire ou encore pendant les funérailles, le pagne est présent. Les couturiers sont à pied d'œuvre pour confectionner des modèles commandés par les clients. « Les clients viennent nous déposer leurs habits, tout en choisissant leur modèle et le prix est fixé par rapport aux modèles choisis », a indiqué Moussa, un couturier malien résidant à Brazzaville.

Le pagne fait désormais partie intégrante des habitudes de la femme congolaise. « Le pagne apporte de l'élégance, la beauté, le charisme et la féminité à la femme africaine », a souligné une adepte de ce tissu, avant d'ajouter que les femmes ont compris la valeur du pagne grâce à la possibilité de le transformer en n'importe quelle tenue tendance tels que le pantalon, les combinaisons,les jupes, les robes, etc.

Avec ses couleurs vives, sa variété des motifs ainsi que les techniques d'impression et de teinture, le pagne est devenu porteur d'une image et symbole d'une identité. On lui attribue une appellation en fonction de ses motifs. Aussi entend-on des noms en langue locale ou en français tels "briques", "tembe na ba mbanda", "mayi ya pondu", "mon mari est capable," etc.