Ile Maurice: Pamplemousses - Ils emportent un butin de Rs 750 000 dont des bouteilles de whisky

La valeur totale du butin qu'ils avaient emporté s'élève à Rs 750 000. Jean Christophe Chingayen et Swalahudeen Joomun ont été interpellés, le lundi 25 février, par les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Pamplemousses. Ils ont avoué leur forfait.

Le vol a été rapporté le 23 février. À la police, la victime, une employée de la Banque de Maurice, a fait savoir que l'effraction a eu lieu à son domicile la veille. Les suspects ont emporté trois montres, six bagues serties de diamant, de saphir et d'émeraude, une paire de boucles d'oreilles, huit bracelets et trois chaînes en or.

La garde-robe de la maison n'a pas été épargnée. En sus des bijoux, les suspects ont aussi emporté quatre sacs à main et deux vestes en cuir et deux costumes. Quatre bouteilles de parfum et de bouteilles de whisky ont aussi été volées, ainsi qu'une somme de Rs 2 000.

Suite à la déposition, l'inspecteur Ramburrun et le sergent Forod, de la Criminal Investigation Division de Pamplemousses, ont procédé à l'arrestation des deux suspects à la cité EDC de Pamplemousses. Ils ont avoué le délit. Lors de l'interrogatoire, Swalahudeen Joomun a déclaré que c'est Jean Christophe Chingayen qui lui a proposé d'aller «défons enn lakaz».