Congo-Kinshasa: Décrispation de la vie politique - L'IRDH salue la position de « Ensemble pour le changement »

L'association a acceuilli avec satisfaction le message du regroupement politique proche de Moïse Katumbi qui s'engage à entreprendre, désormais, une opposition républicaine avec des revendications d'intérêt public, notamment l'édification d'un Etat de droit et la restauration de la démocratie, dans la paix et la sécurité.

L'Institut de recherche en droits humains (l'IRDH), dans son bulletin électronique du 27 février, considère que la prise de position de la plate-forme Ensemble pour le changement, qui a milité contre un « troisième penalty », est une valeur ajoutée à la démocratie et l'édification d'un Etat de droit. Il l'exhorte ainsi à mener une opposition républicaine, à redoubler ses énergies et intelligences afin d'affronter élégamment les autres forces politiques, sur la base des valeurs et principes de la bonne gestion de la chose publique, au bénéfice de la population. L'association attend donc de cette opposition la participation à la refondation de la classe politique, le renforcement des institutions publiques capables de briser l'emprise des « hommes forts » auxquels certains individus continuent de faire allégeance, pour des intérêts égoïstes.

Cette opposition est, par ailleurs, appelée à soutenir la réforme de la Commission électorale nationale indépendante afin qu'elle fonctionne normalement, dans le but de faciliter l'expression du suffrage du peuple, conformément à la Constitution et aux lois de la République. L'IRDH invite aussi la nouvelle opposition à soutenir la réforme du pouvoir judiciaire, en lui octroyant des moyens logistiques adéquats pour son bon fonctionnement et son indépendance, et en y extirpant des magistrats corrompus, à continuer de revendiquer la libération des prisonniers politiques ainsi que la fin des poursuites politiquement motivées.