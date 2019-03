Congo-Brazzaville: Tourisme - Le Radisson Blu M'Bamou Palace classé meilleur hôtel du Congo

L'établissement hôtelier a reçu la palme d'or à l'occasion de la Charte africaine du tourisme durable et responsable, tenue récemment à Brazzaville, en présence du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zurab Pololikashvili.

La première édition de la caravane de la Charte africaine visait à sensibiliser le public au développement d'un tourisme durable et responsable sur le continent à travers six principes, à savoir la sauvegarde et la valorisation du patrimoine naturel; la préservation du patrimoine culturel et de l'identité locale; l'intégration de l'économie locale et régionale; la diversification de l'offre touristique et son insertion dans une économie verte et durable; l'équité, l'éthique ainsi que la responsabilité sociale et la gouvernance et les facteurs de succès.

Pendant cette caravane, plusieurs professionnels du tourisme ont été récompensés. Parmi les gagnants, le Radisson Blu M'Bamou Palace Hotel, proclamé « Meilleur Hôtel du Congo ».

L'établissement a mérité ce trophée grâce à son programme de « Responsible business », qui couvre des domaines tels que le bien-être des clients et des employés, l'assistance à la société, etc...

Déjà, depuis son ouverture en 2015, plusieurs actions environnementales et d'aide à la communauté ont été menées. L'hôtel qui a changé très récemment toutes les pailles en plastique par des pailles en papier, les bouteilles en plastique ont été remplacées par velles en verre ou recyclées. Par cette action, l'achat de bouteilles en plastique passe de 138 000 à 5 000 sur une année, le but final étant de réduire son impact négatif sur la planète.

Les clients voient ces changements d'un très bon œil et espèrent que d'autres initiatives de ce type verront le jour. Espérons maintenant que ces bonnes résolutions pour la planète se dupliquent dans les autres établissements congolais.

Le directeur général de cet hôtel, Patrick D'Hoore, qui va partir pour un autre Radisson blu en Belgique, pense qu'il peut maintenant quitter le pays, fier d'avoir mené son hôtel vers la récompense suprême de « Meilleur Hôtel du Congo ».

Notons qu'outre le Radisson Blu M'Bamou Palace, il y a eu treize autres hôtels récompensés.