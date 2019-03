Congo-Brazzaville: Sportissmo - Le partenariat FDFA - Fécofoot : leurre ou réalité ?

En décembre 2017, la Fédération congolaise de football (Fécofoot) avait signé un partenariat avec la Fondation pour le développement du football en Afrique (FDFA), pour la période 2018 -2023. Ce contrat se donnait pour mission la rentabilisation du football congolais, avec comme soubassement Congo-Football-Shop « l'économie du football du Congo 2018-2020 ».

Un projet renforcé par les nouvelles orientations sur la gestion des clubs imprimées par le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, avec l'ambition de placer le football national au diapason de meilleures nations africaines.

Pourtant, rien ne peut empêcher au football congolais de relever ce défi d'autant plus que les installations sportives aux standards internationaux ne font pas défaut. Le gouvernement, de son côté, n'est pas de marbre dans la prise en charge des représentants du Congo aux compétitions continentales et internationales.

Si le partenariat FDFA-Fécofoot n'est pas un éléphant blanc, le football congolais peut bien décoller. Mais au regard de l'organisation actuelle des compétitions nationales, si les quelques rares mécènes disparaissaient et en l'absence d'un sponsoring officialisé et d'une dotation régulière par l'État des équipes représentatives, la promotion du football congolais connaîtra une descente aux enfers. Le cas de l'AC Léopards de Dolisie est patent avec la démission du colonel Rémy Ayayos Ikounga. Il n'y a que deux clubs, Diables noirs de Brazzaville et AS Otoho d'Owando, qui ont chacun un sponsor.

Candidat à la présidence de la Fécofoot, Jean Guy Blaise Mayolas déclarait pendant sa campagne être conscient de cette problématique, promettant de faire du football congolais un puissant facteur de développement économique et de rayonnement du pays. Aujourd'hui à la tête de la Fécofoot, sa mission est donc de faire que le football congolais devienne plus fonctionnel en professionnalisant l'organisation des différents championnats et compétitions nationales.

Or, le partenariat FDFA-Fécofoot, censé entrer en phase d'exécution au cours de ce championnat 2018-2019, piétine toujours. Avec cette nouvelle organisation mise en place et bien assise, tout le monde tirerait les dividendes des clauses de ce partenariat, à savoir les clubs, les joueurs, les officiels, les coachs, le public, la presse et les pouvoirs publics.