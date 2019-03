Sénégal: Pourquoi Kara Mbodji n'a pas été convoqué ?

Parti du FC Nantes pour rejoindre Anderlecht cet hiver, Kara Mbodji a retrouvé ses sensations avec le club belge et aligne de bonnes performances. Toutefois, il n'a pas été convoqué par Aliou Cissé en vue de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre Madagascar et le match amical contre le Mali.

Pourquoi ne pas l'avoir convoqué ? Le sélectionneur sénégalais s'est expliqué en conférence de presse. Et il dit attendre que le joueur retrouve son meilleur niveau.

« Concernant Kara Mbodj, c'est un débat qu'on essaye de créer et qui n'existe pas. Tout le monde connaît mes relations avec Kara. Je crois qu'il m'arrive de temps en temps de voir ce qui se passe avec son club. Lui-même, il l'a dit, il est parti à Nantes et il n'a pas beaucoup joué, il n'était pas titulaire et malheureusement pour lui cela ne s'est pas bien passé avec l'entraîneur. La semaine dernière, j'ai lu quelque part qu'il disait qu'il est revenu à Anderlecht pour aider l'équipe et retrouver son meilleur niveau. Donc nous attendons juste qu'il retrouve son meilleur nouveau, l'équipe nationale n'est pas fermée », a déclaré le technicien sénégalais dans des propos relayés par Galsenfoot.

A Mbodji d'entendre le message et de se battre pour être convoqué pour la CAN 2019.