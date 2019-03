Cote d'Ivoire: Touré Amed (Asec) - De façon voilée, l'Etalon exprime son mécontentement

D'habitude, quand Amed Touré inscrit un but, il jubile. Mais, dimanche, il a failli à la règle. Auteur d'un triplé contre l'Afad, l'international burkinabé n'a célébré aucune de ses réalisations.

Ce manque d'enthousiasme de l'Etalon a surpris plus d'un, au stade Félix Houphouët-Boigny où les Mimos ont disposé des Académiciens (3-2).

Mais, dans ses réponses aux préoccupations d'un confrère de Radio Côte d'Ivoire, l'on a compris que le deuxième meilleur canonnier (21buts) de la saison écoulée, est mécontent de son statut de réserviste cette saison.

«En tant qu'attendant, mon rôle c'est d'inscrire des buts. Même si on me donne une seconde et que j'ai la possibilité de marquer, je le fais . L'année dernière, ce que j'ai fait est génial. Cette année, c'est du 50/50.

Parfois, on me fait ou non confiance . Je m'entraîne régulièrement. Sachez que je ne m'occupe pas de tout ce qui se passe. Je veux toujours jouer et marquer des buts pour mon équipe. Le reste sont des détails », soutient-il.

Avant de dire qu'en ce qui concerne ses rapports avec l'entraîneur, il préfère ne pas entrer dans les détails. «Peu importe si le courant passe ou non entre coach Amani et moi. Le plus important pour moi, c'est d'inscrire des buts pour aider mon équipe à maintenir le cap», insiste-t-il.

Malgré son statut de joker de luxe, l'international burkinabé a inscrit 7 des 23 buts de l'Asec au terme de la 18e journée.