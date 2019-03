Cote d'Ivoire: Humour - Ce soir, le premier rendez-vous du Gondwana club

Le célèbre humoriste de Rfi, initiateur du festival « Abidjan capitale du rire » a procédé hier, au lancement officiel de son nouveau concept dont la première édition démarre aujourd'hui, à l'hôtel Pullman.

Après le festival « Abidjan capitale du rire », l'émission « le Parlement du rire » et le long-métrage à succès « Bienvenue au Gondwana », Mamane lance le Gondwana club. Un événement dont la première édition démarre aujourd'hui 1er mars, à partir de 19 h 30mn, à l'hôtel Pullman sis au plateau.

Le Gondwana club réunira plusieurs humoristes pour des rendez-vous réguliers marqués par deux spectacles tous les vendredis soir à 19 h 30 mn et 21h et trois spectacles les samedis, à 18 h 30 mn, 20 h et 21 h 30 mn à l'hôtel Pullman.

Il s'agit, avant tout, d'offrir à la Côte d'Ivoire un espace dédié, à l'image du Comedy club new-yorkais et Café- théâtre parisien. Cette information a été livrée par Mamane, à travers une conférence de presse tenue hier en présence de François Cernejeski, directeur général de l'hôtel Pullman.

Dans une ambiance conviviale, bien entretenue par le staff de Mamane, le célèbre humoriste africain de Rfi a fait savoir que « le Gondwana club entend offrir au public, un rendez-vous régulier avec la crème de la scène humoristique africaine, tout en mettant à la disposition des artistes, un lieu de représentation et de perfectionnement auquel ils aspirent ».

Ce concept qui entend faire des humoristes des professionnels de leur art et non des appendices souvent présents pour agrémenter des cérémonies, donnera ainsi l'occasion au public abidjanais de découvrir les nouvelles créations d'artistes tels que le Magnific, Ambassadeur Agalawal, Boukary, Joël, les Zinzins, Digbeu Cravate, Michel Gohou, sans oublier les humoristes qui viendront de toute l'Afrique et de l'Europe.

« Nous formons en fait une famille au sein de laquelle les humoristes africains se professionnalisent afin que leur art devienne une économie rentable et créatrice d'emplois, comme ailleurs dans le monde, à l'instar de la musique et du football », a expliqué Mamane.

Pour François Cernejeski, cette collaboration s'inscrit tout simplement dans la dimension sociétale de l'entreprise.

Après deux ans de ralentissement pour cause de travaux d'aménagement, la nouvelle vision du Pullman hôtel intègrera des rendez-vous culturels réguliers où des invités viendront échanger avec des artistes, toutes disciplines confondues : écrivains, artistes-plasticiens, comédiens, dramaturges et artistes-musiciens.

Pour sûr, concocté dans la continuité des premiers rendez-vous initiés par Mamane, le Gondwana club complète avec cohérence la vision de création à moyen terme, d'une école de spécialistes de l'humour. Pour l'heure, le Gondwana club donne rendez-vous ce soir, au tarif de 10.000F Cfa, qui donne droit à une consommation.