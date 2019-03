Burkina Faso: FESPACO - C'est bien. Mais quel est l'avenir d'un tel cinéma, absent là où on devait le voir !

Demain 2 mars 2019, ce sera rideau sur le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).

Une semaine durant, la capitale du Burkina Faso aura vécu au rythme, en sons et lumières, du cinquantenaire du cinéma africain.

Autour du thème « Mémoire et avenir des cinémas africains », ils sont venus de partout, pour voir et découvrir ce patrimoine filmique africain qui hiberne le plus souvent dans les festivals européens que d'être sur les écrans des salles africaines du public auquel il est destiné.

Et, sans avoir été à cette édition qui célèbre le demi-siècle de ce 7e art africain de Ouagadougou, je sais qu'il y a eu des discours.

Comme toujours. Des conférences aussi. Comme toujours, des projections de films, évidemment. Comme toujours, dans l'enthousiasme chaleureux des retrouvailles sous le soleil de Ouaga qu'aiment tant des « toubabs », des « spécialistes du cinéma de ce contiennent » en tourisme, n'y croyant guère, sinon qu'au plaisir qu'il leur offre de changer d'air, le temps d'un hiver.

C'est aussi un grand moment d'élan de réflexion, l'unique occasion des cinéastes africains pour discourir, à n'en point finir, sur les grands projets qui ne verront sans doute jamais le jour.

C'est toujours beau, le Fespaco sous cet angle ! De se retrouver, d'échanger, de partager (?) autour de ce cinéma du continent le plus souvent invisible sur le contient, nous l'avons dit. De revisiter la gastronomie du terroir burkinabè, de draguer aussi quelques « toubabesses » à la recherche d'exotisme sexuel ».

Avoir son « petit blanc » ou sa « petite locale d'ébène » sous le soleil des tropiques, le temps de ce festival, c'est aussi le charme de cette fête de l'écran. Plein n'y verront aucun film. Mais c'est bien aussi de se dire : « J'étais, moi, au cinquantenaire du Fespaco ».

Rien que ça ! Dans deux ans, avec un changement de thème qui ne changera rien au sort de ce cinéma, l'on viendra encore à ce rendez-vous bisannuel reparler des cinémas africains.

Cette année, comme toujours, ils ont donc parlé de « mémoire » et « d'avenir », à l'heure surtout du numérique. Mémoire ?

Honneur a été rendu aux pionniers dont beaucoup ne sont plus. Pêle-mêle : Sembène Ousmane de Le mandat, Souleymane Cissé de l'étincelant Yeelen (la lumière), Djibril Diop Mambéty, le « Godard africain », avec Hyènes, Désiré Ecaré aux Visages de femmes, Henri Duparc, « M. Bal poussière », Idrissa Ouédraogo, avec sa trilogie Yaaba, Yam Daabo, Tilaï...

Oui, ce rappel était nécessaire pour marquer les consciences des noms de ceux qui auront marqué l'histoire de ce 7e art qui a encore du chantier à défricher devant lui.

Une semaine durant, on aura oublié que nous faisons un cinéma « anormal » (Timité Bassory, pionnier, un des rares survivants de l'aventure Fespaco). Car, passés les tics d'enthousiasme, qui voit ce cinéma dans les salles obscures des capitales africaines ?

Je parie même qu'un film ou des films primés à Ouaga ne connaitront pas trois ou quatre capitales africaines, auxquelles ils sont dédiés. Voire aucune. Rarement un film primé à Ouaga n'a été, après le raout, au rendez-vous des salles africaines, et a traversé le continent qu'il est censé représenter.

Au contraire, on le verra aux festivals des autres qui « ouvrent des portes » (Idrissa Ouédraogo). La preuve : les écrans africains sont toujours inondés de films d'ailleurs, des pays qui savent justement ce qu'est le cinéma : une industrie.

Le cinéma ? Ce ne sont pas que des salles. D'ailleurs, combien en compte-t-on dans nos capitales, surtout que ces salles deviennent, presque toutes, des boutiques ? Le cinéma ? Ce ne sont même pas que des productions - quel producteur y a-t-il en Afrique ? Ce n'est non plus que la distribution.

C'est tout cela à la fois, ce qu'on appelle une industrie, qui repose sur un pilier essentiel : la distribution. Qui tient la distribution, tient le cinéma.

Dans les pays qui font un cinéma « normal », en effet, jamais l'on ne verra un réalisateur entreprendre la réalisation d'un film s'il n'a ni producteur, ni distributeur.

Or, dans l'amateurisme triomphant des tropiques, il n'est pas rare de voir un réalisateur combinant tout cela à la fois. Cela donne ce que nous avons l'habitude de voir : des films consorts.

C'est Djim Kola, ex-secrétaire général de l'Union patronale des cinéastes voltaïque (Burkinabè, aujourd'hui) à l'époque, qui disait : « Le public africain, s'il ne boude pas le film, est souvent indifférent et même quelquefois passif.

Les distributeurs et même les exploitants préfèrent les films étrangers (westerns italiens, mélodrames indiens et films karaté) dont ils sont sûrs du succès et délaissent les films africains (. Ils en arrivent à considérer comme un manque à gagner la production des films africains ».

Faire le Fespaco, c'est bien. Mais quel est l'avenir d'un tel cinéma, absent là où on devait le voir, qui plus est, sans moyens financiers surtout, qui est obligé d'avoir recours à des fonds étrangers ; de l'Occident notamment ?

Encore Idrissa Ouédraogo : « Quand on est couché sur la natte de quelqu'un (allusion au Fonds Sud qui finançait le cinéma africain), quand il la retire, vous êtes à terre ». Tout est là, dans cette réflexion.

Je le dis : nous sommes au stade de la civilisation de la nécessité vitale où l'inauguration d'un centre de santé, sans infirmier, sans des médicaments suffisants, suffit à la joie des populations. Où l'électrification d'un village avec trois abonnés est encore l'occasion d'une grande fête.

Nous sommes encore au stade où donner cinq méchants tables-bancs est une occasion de célébrer des moments de joie plus coûteux que les bancs, etc. Alors que le monde occidental est au stade de la civilisation des loisirs.

Et cela se voit, il suffit d'y vivre, le temps même d'un bref séjour. Pour comprendre ce que signifie cinéma dans ces pays : des occasions de sortir, en masse, pour vibrer au fond d'une salle.

Où vont nos jeunesses aujourd'hui ? Au cinéma ? Pas si sûr ! Parce qu'il ne leur fait pas rêver, déconnectées le plus souvent de leur réalité. Alors, avenir du cinéma ? On en reparlera !