Algérie: Plus d'une centaine exposants à la 22ème édition de la fête de l'olive à Akbou

Bejaia — Plus de 100 exposants, issus de 11 wilayas, ont pris part, ce jeudi après midi, à Akbou, à 75 km à l'ouest de Bejaia, à l'ouverture de la 22eme édition de la fête de l'olive, qui cette année, va être célébrer, sous le signe d'une amélioration des cueillettes et par ricochet de la production d'huile, qui a atteint, ainsi, 19,4 millions de litres contre 18 millions la saison antérieure.

"L'année a bénéficié de conditions climatiques favorables", a souligné le directeur des services agricoles, Ahmed Elaihar, évoquant notamment "une forte pluviométrie et donc un bon arrosage des vergers". Le plus important dira, t-il, reste néanmoins l'entrée en production de nouveau vergers, plantés depuis 2011, et dont le rendement a été inattendu, avec une moyenne estimés a quelques 21 litres par quintal.

Une surface de quelque 7200 hectares a été ainsi plantés dans le cadre d'un programme, appelé initiative locale et qui vise à moyen terme, l'intensification générale des plantations. "L'objectif est d'atteindre 400 plants par hectare contre une centaine actuellement", a-t-il encore expliqué, notant que Bejaia, actuellement reste le premier bassin oléicole nationale avec une surface consacrée de près de 60.000 hectares.

L'évènement, par-delà son côté commercial et festif, reste, en tous pour les professionnels, une occasion d'échanger et de mettre le doigt, sur les améliorations a entrevoir, et les moyens a mettre à œuvre, pour lever les facteurs contraignants, inhérentes à la filière, qu'il s'agisse de la production, de la collecte, de la transformation ou de la commercialisation. Des conférences, des ateliers, animés par des experts sont au programme de cette manifestation qui va s'étaler jusqu'à samedi prochain.

Parmi les exposants figurent également des producteurs hors filières, notamment les figuiculteurs et les apiculteurs ainsi que de nombreux autres producteurs, notamment les maraichers, et ceux spécialisés dans divers

cultures dont le caroube. Des équipementiers ainsi que des que des représentants de concessionnaires de matériels agricoles participent également a ce rendez-vous, qui par son ampleur, fait office d'une véritable foire agricole.