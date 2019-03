Algérie: Gaïd Salah souligne l'importance de l'identification des sources de menace

Alger — Le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a affirmé, jeudi à Tamanrasset, que l'identification des sources de menace comptent parmi "les facteurs essentiels de réussite" dans l'acquisition de la capacité d'adaptation permanente avec ces menaces et dans la conception judicieuse des méthodes permettant de les neutraliser.

"Vous devez, en tant que cadres et chefs, à tous les niveaux de commandement, d'œuvrer, voire d'être parfaitement conscients que l'aptitude à identifier les sources de menace, à remonter à leurs origines et à cerner les facteurs de leur développement et leurs modes d'action, comptent parmi les facteurs essentiels de réussite dans l'acquisition de la capacité d'adaptation permanente avec ces menaces et dans la conception judicieuse des méthodes permettant de les neutraliser et de mettre en échec leurs objectifs", a souligné le général de corps d'Armée, dans une allocution prononcée devant les Etat-majors de la Région, les Commandants des Secteurs opérationnels et leurs état-majors, les chefs des services de sécurité, les commandants d'unités et les directeurs régionaux, à l'occasion de son troisième jour de visite en 6e Région militaire.

"Il n'y a pas l'ombre d'un doute que l'ouverture des portes de la repentance devant ceux qui se sont égarés du droit chemin, et ont pris la décision de se rendre à l'ANP au niveau de la 6e Région militaire comme dans toutes les autres Régions militaires, représente une nouvelle opportunité pour ces repentis qui permet de donner une chance à ceux qui ont retrouvé la raison, décidé de retourner dans les bras de leur société et leur patrie, et ont été convaincus, sur le terrain, qu'il est inutile de

s'éloigner de la voie de leur patrie qui restera forte, omnipotente et noble par sa clémence et son pardon si nécessaire", a-t-il précisé, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

M.Gaïd qui avait présidé, à l'occasion, une réunion de travail et suivi auparavant un exposé global sur la situation générale au sein de la Région, donnée par le commandant de la région, ainsi que des exposés présentés par les commandants des secteurs opérationnels et les différents services de sécurité, a mis l'accent sur l'importance vitale que revêt la 6e Région Militaire, et sur le rôle efficace de ses unités implantées le long de la bande frontalière dans la sécurisation du pays contre tous les fléaux et les menaces.

Il a également rappelé que le souhait le plus cher à l'ANP et pour la concrétisation duquel elle œuvre sur le terrain au service de sa nation et de ses frères concitoyens, est de "les voir vivre dans un climat de sécurité et de quiétude", exhortant les cadres de la Région à continuer à réaliser davantage de résultats sur le terrain, pour que ces bilans soient "le cadeau gratifiant qu'ils ne cesseront d'offrir à l'Algérie, sa terre et son peuple".

"Le souhait le plus cher à l'ANP et dont elle œuvre à la concrétisation sur le terrain, au profit de sa nation et de ses frères concitoyens, est de les voir vivre dans un climat de sécurité et de quiétude, alors persévérez dans la réalisation de ces résultats remarquables, pour que ces bilans soient le cadeau inestimable que vous ne cesserez d'offrir à l'Algérie, sa terre et son peuple, ou comme étant le langage que vous maîtrisez et à travers lequel vous vous adressez à votre peuple et qui vous permettra de consolider le lien Armée-Nation, dont le fondement est la confiance entre le peuple et son Armée, et la devise permanente est le soutien et l'ancrage de cet acquis précieux»,a-t-il exhorté.

Le chef d'état-major de l'ANP s'est rendu également à l'Ecole des cadets de la Nation, où il a prononcé une allocution d'orientation, suivie par l'ensemble des Cadets relevant des dix Ecoles implantées sur le territoire national, et lors de laquelle il a rappelé l'importance capitale qu'accorde le Haut Commandement de l'ANP à l'"égalité des chances" pour tous les enfants de l'Algérie, à travers l'ensemble du territoire national.

"Il est utile de rappeler aujourd'hui, en cette honorable occasion, que le Haut Commandement de l'ANP veille, à la lumière des orientations de Son Excellence Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, à réunir tous les moyens humains, matériels et pédagogiques afin de faire des Ecoles des Cadets de la Nation une véritable pépinière fertile qui forme les cadres prometteurs de demain, dont le slogan est d'allier l'assimilation du savoir dans tous les domaines scientifiques à l'imprégnation des valeurs nationales de notre Glorieuse Révolution de Libération, qui a fondé hier les Ecoles des Cadets de la Révolution", a-t-il déclaré.

"A cette fin, je demande à tous les concernés de la sphère de formation et d'enseignement, qui a jusque-là réalisé des résultats brillants, de contribuer, chacun dans le cadre de ses prérogatives et dans son domaine de compétence, à atteindre les objectifs escomptés.

Comme, j'encourage l'ensemble à persévérer sur cette voie saine du savoir, afin de relever le défi de l'enseignement efficient et de la formation utile et bénéfique, confortées par les nobles valeurs et la discipline rigoureuse, de manière à en faire la fierté de l'Armée Nationale Populaire et un modèle à suivre pour tous les jeunes algériens»,a-t-il ajouté.

M.Gaïd Salah a également souligné que "l'ambition de l'ANP, à raffermir les fondements de sa force en s'appuyant sur les efforts et les esprits de ses enfants, est une ambition sans limites".

"Vous devez savoir que l'ambition de l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale est de garantir, en permanence et constamment, un avenir prometteur pour vous. Un avenir que nous voulons correct, judicieux et bénéfique pour l'ANP et l'Algérie, et conforme avec le parcours de vos ancêtres parmi les générations de la Chahada et le Djihad. Cette valeureuse génération pionnière à laquelle l'histoire a dédié des annales de gloire, et immortalisé les haut-faits et actes de bravoure, pour que leurs nobles valeurs puissent témoigner de la grandeur de leur démarche et de leur parcours", a-t-il déclaré.

"Tels sont les principes et les valeurs pour lesquels nous œuvrons aujourd'hui, afin que vous les préserviez, que vous en soyez fiers et que vous les transmettiez à vos enfants et aux générations futures, et tels sont les nobles objectifs que nous visons, en ne ménageant aucun effort au sein de notre système d'enseignement et de formation, car l'Algérie qui a donné naissance à une Glorieuse Révolution, et qui a célébré, il y a quelques jours, la Journée Nationale du Chahid, qui représente pour le peuple algérien l'un des grands symboles d'abnégation et de sacrifice, se remémore à travers cette célébration les exploits de nos Chouhada, et considère qu'ils méritent de leur peuple aujourd'hui et pour toujours toute la reconnaissance et la gratitude, et la perpétuité de leurs gloires et leurs sacrifices dans la mémoire collective de la Nation", a exhorté le responsable militaire.

Il a par la suite, donné la parole aux cadets, qui ont exprimé leur grande fierté d'appartenir à cet édifice pionnier de formation.

Le communiqué du MDN a noté, en outre, qu'après la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège du commandement de la Région, et en hommage aux sacrifices des vaillants Chouhada et valeureux moudjahidine de la Glorieuse Révolution de Libération, le général de corps d'Armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt Moudjahid "Hibaoui Elouafi", dont le nom est porté par le siège de la Région, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles des valeureux Chouhada.