Sénégal: Emploi - Les moyennes entreprises emploient plus de personnes

L'emploi est un des éléments essentiels du dispositif des systèmes statistiques nationaux. Selon l'Ansd dans une enquête consacrée à l'emploi, la rémunération et les heures de travail (Eerh), cela se comprend dans la mesure où les questions de l'emploi sont au centre des politiques économiques et sociales.

Il constitue aussi un facteur de production important au sein de l'entreprise et joue un rôle primordial au sein de la société.

«En effet, dans le secteur formel, les moyennes entreprises emploient beaucoup plus de personnes (44,0%) suivi des grandes entreprises (39,0%). Quant aux petites entreprises, elles concentrent la plus faible part d'employés (17,0%). », renseigne l'Ansd.

Elle souligne que l'emploi dans le secteur formel présente une hétérogénéité suivant le secteur d'activité.

En effet, lit-on dans le rapport, sur les petites entreprises, ce sont l'industrie et les servies qui affichent les plus grandes parts de l'emploi (37,9% et 34,8% respectivement) alors que le secteur primaire n'emploie que 0,1%.

Les employés du secteur du commerce et de la construction représentent respectivement 23,2% et 4,0% dans les petites entreprises.

Pour les moyennes entreprises la plupart des employés sont dans le secteur des services (64,1%), avec toutefois une part non négligeable dans l'industrie (20,2%). Le secteur primaire y concentre le plus faible niveau de l'emploi (2,4%) après les secteurs de la construction (4,6%) et du commerce (8,7%).

Les employés des grandes entreprises sont principalement dans les services (32,3%) et l'industrie (31,6%). Le secteur primaire et la construction occupent respectivement 14,4% et 15,3% des employés des grandes entreprises alors que le commerce n'en concentre que 6,3%.

Toutefois, dans l'ensemble, ce sont les services qui occupent le plus de personnes, soit 46,7% devant l'industrie (27,7%), le commerce (10,3%), la construction (8,7%) et le secteur primaire (6,7%).