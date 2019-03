Sénégal: Rémunération moyenne de l'emploi salarié - Un « cadre supérieur » homme gagne annuellement en moyenne 11 200 000 FCFA

Il y a une distribution un peu distincte selon le sexe dans la rémunération des emplois salariés suivant les catégories socioprofessionnelles au Sénégal. C'est ce que révèle une enquête de l'Agence nationale de la statistique et de a démographie (Ansd).

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a rendu publique, une enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (Eerh).

Selon le rapport reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), l'EERH a permis d'avoir une vue globale sur la répartition de la rémunération des employés salariés dans le secteur formel.

Selon le document, un quart des gains proviennent du secteur industriel (soit 25,1%), suivi du secteur primaire (21,9%).

Les secteurs des services et de la construction couvrent, pour leur part, respectivement 19,3% et 19,1% de la rémunération totale de l'ensemble des entreprises du secteur formel. Le secteur du commerce n'absorbe que 14,6% des rémunérations.

«Les hommes gagnent en moyenne plus que les femmes. Toutefois, la répartition de la rémunération des employés salariés suivant les catégories socioprofessionnelles montre une distribution un peu distincte selon le sexe.

Ainsi, un « cadre supérieur » homme gagne annuellement en moyenne 11 200 000 FCFA (soit 933 333 FCFA par mois) contre 8 367 429 pour une femme « cadre supérieur » (soit 697 286 FCFA par mois) », renseigne le rapport.

Par contre, au niveau des catégories des « techniciens, agents de maîtrise, ouvriers qualifiés » et « employés, manœuvres, ouvriers », il est observé le contraire, les femmes perçoivent plus que les hommes.

En effet, dans la première catégorie, les femmes gagnent en moyenne un salaire mensuel de 338 288 FCFA contre 284 123 FCFA pour les hommes ; et dans la deuxième catégorie leur salaire se situe à 246 911 FCFA contre 205 577 FCFA pour les hommes.

S'agissant des « techniciens supérieurs et cadres moyens », la rémunération mensuelle moyenne des hommes est de 684 493 FCFA et celle des femmes tourne autour de 569 559 FCFA.

Selon le rapport, plus de la moitié des entreprises formelles enquêtées sont constituées de personnes morales et que trois quarts des propriétaires d'entreprises individuelles (74,8%) sont des hommes.

En ce qui concerne le niveau d'étude, on constate qu'un propriétaire sur deux a atteint le niveau d'études supérieur et qu'un peu plus de 15% sont allés jusqu'au niveau secondaire. En termes d'offre d'emplois, ce sont les moyennes entreprises qui emploient plus de travailleurs (44,0%) suivies par les grandes entreprises (39,0%).

Les femmes sont minoritaires par rapport aux hommes dans le monde du travail et le secteur formel ne fait pas exception. En effet, la majorité des travailleurs du secteur formel sont des hommes, les femmes ne représentent que 22,8%.

De plus, l'étude révèle qu'elles sont plus présentes dans les petites entreprises (30,1%). Dans le secteur formel, l'offre d'emplois se concentre plus dans les services, ce qui confirme la prédominance du secteur tertiaire dans l'économie nationale.