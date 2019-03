Maroc: Le réalisateur français Michel Ocelot invité du FICAM

Son film "Dilili à Paris" vient d'être sacré César du meilleur film d'animation

Le célèbre réalisateur français Michel Ocelot sera l'invité de la 18ème édition du Festival international du cinéma d'animation de Meknès (FICAM), qui se tiendra du 22 au 27 mars prochain, ont annoncé les organisateurs. Michel Ocelot viendra présenter, en séance scolaire et grand public, son long-métrage "Dilili à Paris", qui vient d'être sacré César du meilleur film d'animation, lors de la 44ème Cérémonie des César, tenue le 22 février à Paris.

Le Festival, organisé par la Fondation Aïcha en partenariat avec l'Institut français de Meknès, sera aussi marqué par la projection des longs-métrages "Pachamama" et "Astérix-le secret de la potion magique", qui étaient également en lice pour le César 2019.

Véritable autodidacte, Michel Ocelot consacre toute sa carrière au cinéma d'animation. Le grand public le découvre en 1998 grâce à "Kirikou et la Sorcière", son premier long-métrage, succès public et critique. D'autres œuvres suivront, dont "Princes et princesses", "Kirikou et les bêtes sauvages", "Azur et Asmar", "Les contes de la nuit", "Kirikou et les hommes et les femmes". Ce n'est pas la première fois que Michel Ocelot se déplace à Meknès. Il était l'invité du FICAM en 2002 alors qu'il préparait à l'époque son chef-d'œuvre "Azur et Asmar", saisissant l'occasion pour s'inspirer de la médina de Meknès et de ses belles portes. Le FICAM lui a rendu hommage en 2017, édition au cours de laquelle il avait montré, en exclusivité mondiale, les premières images de "Dilili à Paris".

Un total de 53 courts-métrages sera présenté en compétition officielle lors de ce 18ème FICAM. Ces œuvres seront départagées par un jury présidé par Michael Dudok de Wit, réalisateur néerlandais, César 1996 pour "Le Moine et le Poisson", Oscar en 2001 pour "Père et fille" et Prix spécial un Certain regard, Festival de Cannes, en 2016 pour "La tortue rouge", et composé de Samia Akariou, comédienne et scénariste marocaine, et Marc du Pontavice, président de Xilam Animation (Oggy et les cafards, les Dalton).

À travers le FICAM, la Fondation Aïcha aspire à inscrire Meknès et le Maroc comme une plateforme arabe et africaine du cinéma d'animation, à travers trois compétitions. Il s'agit du Grand Prix Aïcha de l'animation (doté de 50.000 DH) qui en est à sa 14ème édition et qui est un soutien à l'émergence de jeunes talents marocains, et la Compétition internationale du meilleur long-métrage d'animation, dont le Grand Prix, doté de 2.000 euros, est décerné par un Jury junior, ainsi que le "Courts Compét"', Compétition internationale des courts-métrages d'animation, dont le Grand Prix est doté de 3.000 euros.

Cette 18ème édition mettra un focus sur le cinéma d'animation espagnol. Elle verra la participation de réalisateurs et producteurs espagnols de renom, dont Alberto Vazquez.

Cette année, un hommage sera rendu à l'illustrateur américain Peter de Sève, qui donnera également une Master Class, ainsi qu'au Japonais Isao Takahata. Le festival a vu le jour en 2001 à l'Institut français de Meknès. Depuis 2015, le FICAM est intégré à la Saison Culturelle France-Maroc.