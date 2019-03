Maroc-Telecom offre la gratuité de connexion à Internet aux festivaliers du FESPACO

L'opérateur historique de téléphonie au Burkina Faso, ONATEL-SA (Office national des télécommunications), filiale du Groupe Maroc-Telecom, a entrepris une action inédite en offrant la connexion gratuite à Internet au public du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

La connexion haut-débit à Internet est désormais offerte à titre gracieux aux festivaliers et au public tout au long de la principale et prestigieuse avenue de la capitale burkinabè, Kwame N'Krumah, durant ce rendez-vous cinématographique panafricain, dont les potentialités se poursuivront jusqu'au 2 mars. "Fournir gratuitement une connexion à haut débit sur une distance de 2,5 kilomètres de cette avenue, à l'occasion de la 26è édition, marquant le cinquantenaire du FESPACO, est une initiative à saluer. Nous exprimons notre reconnaissance à ONATEL pour sa responsabilité sociétale", a affirmé la ministre burkinabè du Développement de l'Economie numérique et des Postes, Hadja Fatimata Ouattara. "Quand les festivaliers arrivent de l'aéroport, ils peuvent avoir accès à Internet pour continuer de communiquer en attendant le temps de se procurer une carte-SIM", a précisé Mme Hadja Ouattara, lors de la cérémonie du lancement, mardi, de cette opération. "Kwame N'Krumah est l'avenue mythique de la ville de Ouagadougou.

C'est le lieu où dans le temps, il y avait beaucoup d'activités. Aujourd'hui, nous constatons qu'elle est abandonnée à elle-même. Les commerçants, les riverains et les hôtels sont dans une morosité", a-t-elle, en outre, déploré, soulignant que la mise à la disposition du public d'un wifi gratuit est de nature à lui redonner son blason d'antan. L'avenue Kwame N'Krummah avait été la cible de plusieurs attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes. "Pour nous, le FESPACO est une opportunité pour redonner vie à cette avenue qui regorge de restaurants, de cafés, de maquis et d'hôtels. L'avenue Kwame N'Krumah doit reprendre son cours après les drames qu'elle avait vécus", a-t-il insisté. Opérateur global des télécommunications au Burkina Faso, ONATEL-SA se réclame leader du marché burkinabè des télécommunications sur l'ensemble des segments d'activités : fixe, mobile et Internet.

Ainsi, le nombre d'abonnés de l'ONATEL-Burkina s'établit à plus de 7,45 millions de clients actifs au 31 mars 2018 pour un parc commercial de 8,89 millions de clients avec une couverture de 93% de la population de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. En outre, plus de 200.740 agents sont employés directement ou indirectement au sein de ONATEL qui dispose, par ailleurs, de 1.500 km de fibres optiques sur les 4.500 km prévus en 2019.