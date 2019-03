Soudan: Kibir salue les relations entre le Soudan et l'Ethiopie

Khartoum — Le vice-président de la République, Osman Mohamed Youssef Kibir a salué les relations fraternelles entre le Soudan et l'Ethiopie et la coopération mutuelle et la consultation continue pour réaliser l'intégration économique, commerciale et sociale entre les deux pays.

Kibir a affirmé, lorsqu'il s'est adresse à l'ouverture des travaux du haut comité économique soudano-éthiopien en présence du vice-président de l'Ethiopie en visite au pays, l'engagement des deux parties au renforcement de l'action commune dans les domaines de commerce, de l'industrie et d'investissement.

Il a exprimé l'aspiration du Soudan à mettre en œuvre les directives du Président de la République et du Premier ministre éthiopien récemment réunies pour accélérer la démarcation de la frontière, renforcer le processus d'intégration et de développement des zones frontalières des deux côtés et renforcer la coopération dans d'autres domaines.

La coopération devrait être dans les domaines de la protection de la sécurité, la lutte contre la traite des êtres humains, la contrebande des armes ainsi que du renforcement de la production agricole et animale.