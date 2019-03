Maroc: La CGEM plaide pour la mobilisation des territoires en faveur de la croissance et de l'investissement

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, a souligné, dernièrement à Rabat, l'importance de la mobilisation des territoires en faveur de la croissance et de la relance de la machine de l'investissement et de l'emploi.

S'exprimant lors d'une rencontre-débat organisée par la CGEM Rabat-Salé-Kénitra, M. Mezouar a insisté sur le fait de "ne pas isoler les territoires" et de les inscrire plutôt dans une logique de synergie et de cohérence, notant que le développement des territoires ne peut se réaliser sans un secteur privé organisé, structuré et en conformité, rapporte la MAP.

Il a également mis l'accent sur l'importance de créer des articulations entre les CGEM-régions et les différentes commissions qui traitent de questions communes, dans le but d'améliorer la qualité et la richesse de la réflexion autour de ces sujets à même de contribuer à une réflexion plus globale au niveau de la Confédération.

S'agissant des chantiers entamés par la CGEM Rabat-Salé-Kénitra, ils sont en cohérence avec le programme national de la CGEM, a-t-il dit, saluant à cet égard la complémentarité et la dynamique d'accompagnement des entreprises du bureau régional de la Confédération.

Pour sa part, le président de la CGEM Rabat-Salé-Kénitra, Abdelkader Benbekhaled, a présenté les axes de la stratégie du bureau régional de la CGEM qui s'inscrivent dans une dynamique de synergie avec tous les bureaux de la Confédération au niveau régional.

La CGEM Rabat-Salé-Kénitra oeuvre également à décliner la stratégie de la Confédération au niveau régional, a-t-il souligné, ajoutant que la stratégie de la région répond de manière cohérente à la stratégie nationale.

Cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale entamée par M. Mezouar, a également été l'occasion de s'atteler à la préparation de rendez-vous importants, à savoir celles de la fiscalité et les Assises de l'emploi, ainsi qu'à la préparation du "Small Business Act" qui fait partie du plan d'action de la CGEM pour 2019.