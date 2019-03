Ile Maurice: Audiovisuel - Top FM veut bloquer Star FM et Pima FM

Dans un affidavit juré en Cour suprême mercredi, Balkrishna Kaunhye, directeur de Top FM, contre l'Independent Broadcasting Authority (IBA) d'une part et Mayfair and Purely Communications Ltd (Star FM) et First Talk Ltd (Pima FM) de l'autre, réclame une révision de la décision de permettre à ces deux nouvelles radios d'opérer.

Dans le document légal, Top FM demande, outre une Judicial Review, une «leave to apply for an Order of Certiorari» afin que tous les documents ayant mené à la décision, qui serait «unlawful and ultra vires», d'octroyer les deux licences à Star FM et Pima FM soient produits. «Vu la taille exiguë du marché et les faibles compétences au niveau audiovisuel, nous sommes d'avis que cette décision va provoquer un nivellement par le bas des radios privées. Cette décision de l'IBA doit être cassée», explique Balkrishna Kaunhye. Il laisse entendre qu'il a le soutien des deux autres radios privées, qui font face aux mêmes problèmes que Top FM.

Top FM, représentée par Mes Pazhany Rangasamy et Ashok Radhakissoon, estime aussi que la présence d'Amoordalingum Pather de Multi Carrier Ltd (ancien directeur de la MBC), lors de l'examen des dossiers des radios privées, est une faute grave. L'affaire sera entendue le 11 mars.