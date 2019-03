Ile Maurice: Fuite du jugement du Privy Council - Le Bar Council va rappeler ses membres à l'ordre

Un communiqué sera adressé incessamment aux membres du barreau pour leur rappeler qu'il faut respecter leur code d'éthique et la confidentialité. C'est ce qui aurait été décidé lors d'une réunion de l'Ordre des avocats, hier, jeudi 28 février. Cela, dans le cadre de la fuite d'informations entourant le jugement sous embargo du Privy Council de Pravind Jugnauth dans l'affaire MedPoint.

La présidente du Bar Council, Me Narghis Bundhun, évoquera la clause de confidentialité, après que le comité judiciaire du Conseil privé a ordonné une enquête et demandé des explications auprès des avocats ou avoués qui ont reçu une copie de l'ébauche du jugement. De plus, la Mauritius Law Society, présidée par Zubeida Salajee, tient une réunion à ce sujet aujourd'hui.

Quant aux Law Lords, ils attendent d'être en possession de tous les détails concernant la fuite des éléments du jugement. Ces cinq Law Lords qui avaient présidé les débats autour de l'affaire MedPoint au Judicial Committee of the Privy Council le 15 janvier n'ont pas encore pris de décision. La cellule de communication de l'instance judiciaire a confirmé l'information à l'express hier. Les avocats de la poursuite et ceux de la défense ont déjà soumis leurs explications comme réclamées par les Law Lords.

La cellule de communication confirme que la fuite avant que le jugement ne soit rendu officiellement public est considérée comme étant un «sérieux manquement» au code d'éthique des avocats et que des actions ne sont pas à écarter. Mais les Law Lords devront se mettre d'accord sur la marche à suivre.