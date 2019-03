Madagascar: Portrait - Dr Vololona Rabetsaroana Rakotovao-Ravahatra, une femme aux mille vies

Le Dr Vololona Rabetsaroana Rakotovao-Ravahatra et le ministre de la Santé, le Professeur Julio Rakotonirina, lors de la célébration des 120 ans de la Pharmacie de la Métropole.

Déterminée, passionnée. C'est ce qui pourrait résumer la personnalité du Dr Vololona Rabetsaroana Rakotovao-Ravahatra. Maman, femme entrepreneure, mécène, sportive, cette amoureuse du voyage est sans cesse dans la découverte. Portrait.

Vêtue d'une petite robe noire, très simple, téléphones à la main, et le temps compté pour chaque activité, le Dr Vololona Rabetsaroana Rakotovao-Ravahatra est une femme qui en cache plusieurs autres. A la tête de la Pharmacie Métropole, qui a récemment célébré ses 120 ans d'existence, le Dr Vololona Rabetsaroana Rakotovao-Ravahatra est aussi une ancienne championne de golf, une incontournable dans le monde des médias et de la musique, notamment à travers la RLI, et depuis peu un professeur de Tai-Chi. Sans oublier le plus beau métier du monde, qui est celui d'être une maman à plein temps et à part entière. Jongler entre autant d'activités nécessite une bonne dose de rigueur, et beaucoup de détermination. « Je suis une femme très passionnée. En fait, soit je fais, soit je ne fais pas. Et lorsque je fais quelque chose, je m'y consacre entièrement, en cherchant à donner le meilleur ». C'est donc tout naturellement qu'elle s'est fixée comme objectif de servir au mieux sa patientèle. Il y a quelques jours, Afnor, une association française de normalisation, a octroyé le certificat ISO 9001:2015 à la Pharmacie Métropole. » Cette certification ISO est une démarche d'amélioration. J'accorde beaucoup d'importance à la qualité de service. De plus, je veux que toute mon équipe ait la même vision et la même façon de penser », affirme-t-elle. « Vous savez, les gens qui viennent à la pharmacie sont souvent des personnes angoissées, qui sont soient malades, ou qui ont des proches qui ont besoin de traitement. Alors, en étant à leur écoute, en les aidant, on contribue déjà à alléger un peu leurs soucis. Et c'est très important », dit-elle. Ce qui explique sans doute le thé offert aux clients qui patientent, à la pharmacie. Un accueil chaleureux qui contribue en effet à rassurer quelque peu les clients. « Notre premier engagement, c'est de traiter chaque client avec le même respect et sans discrimination. Ce métier, c'est un vrai service public! » ajoute-t-elle, en souriant.

Des réalisations, des concrétisations

Un des plus grands épisodes de sa vie a été celle où elle a contribué à valoriser la culture, et surtout la musique jazz, à Madagascar. Les connaisseurs la connaissent bien, avec la RLI, elle a offert un espace d'expression aux artistes, notamment aux jeunes musiciens. « La RLI, c'était pour moi l'occasion d'apporter ma contribution à l'art et la culture. Nous nous sommes focalisés sur l'art, la peinture, l'écriture, la musique, le jazz. Nous avons d'ailleurs créé le Walking Jazz, pour permettre aux jeunes talents de jouer et de se faire connaître du public », raconte-t-elle. « Un moment éprouvant difficile et contraignant, mais je me suis donnée à fond! », continue-t-elle. « L'art, c'est l'expression de l'âme. Moi, ça m'a permis de côtoyer des artistes, et cela m'a apporté beaucoup d'épanouissement » dit-elle, ravie. Aujourd'hui, c'est sa fille qui a repris le flambeau, en y apportant sa touche plus jeune et forte de vibrations positives.

Ancienne championne de golf, le Dr Vololona Rabetsaroana Rakotovao-Ravahatra est une sportive. Comme tous les champions, elle se réveillait aux aurores pour s'entraîner. Aujourd'hui encore, elle fait du fitness tous les jours. « Je faisais quatre à cinq séances de golf par semaine », dit-elle. Le sport, l'activité physique, c'est ce qui garde le tonus. « Mais c'est derrière moi maintenant, je ne fais plus du golf de compétition », dit-elle. A la place, elle s'est tournée vers le tai-chi. « Tous les matins, je me réveille à 5h30, je fais ma prière et ma méditation. Je pense que je suis arrivée à une phase de ma vie où je me consacre à moi. Je me rapproche de la spiritualité » et finalement d'elle-même. Une femme épanouie qui s'accomplit professionnellement et personnellement. Maman de trois enfants, elle a pris le temps de les voir grandir et de les accompagner. « Mes enfants sont toute ma vie. Lorsqu'ils étaient petits, je leur ai consacré toutes mes soirées. Il ne s'est pas passé une seule soirée où j'ai raté leurs bains. Je dînais tous les soirs avec eux, je prenais le temps de les aider à faire leurs devoirs... Et tous les jours, tous les matins, je les raccompagnais à l'école. » Des moments sacrés pour cette maman active qui prône comme valeurs l'amour: « l'amour de ce qu'on fait, de qui on est, de ce que l'on a, des autres, de la vie... ». Mais aussi de la justice: « pas de mensonge, il faut être en accord avec soi-même » et du respect.