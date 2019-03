Madagascar: Actes de banditisme - Réseau mafieux à Tsaratanàna

Le district de Tsaratanàna est à la merci des « Dahalo ».

L'insécurité qui règne dans le district de Tsaratanàna prend une ampleur considérable. Il s'agit notamment de vols de zébus, des attaques à main armée et de kidnappings. Les actes de banditisme sont fréquents ces derniers temps dans ce district. Vu la situation qui règne à Tsaratanàna, force est de constater que ce sont les « Dahalo » qui dictent leur loi dans ce district. Des bandits qui sont composés des élus, plus précisément des maires, des opérateurs économiques, voire même des membres des forces de l'ordre. On a l'impression qu'on est en présence d'un réseau mafieux. D'ailleurs, le maire de la commune rurale de Bekapaika du district de Tsaratanàna a été placé sous mandat de dépôt pour avoir été de maille avec les bandits.

Actes. Et ce n'est pas tout, un certain Del est recherché, autrement dit, « Wanted », sa tête est mise à prix à hauteur de 2 millions d'ariary pour avoir semé la pagaille dans le district de Tsaratanàna comme s'il faisait la pluie et le beau temps dans cette région. Mais toute chose a sa fin, il est maintenant recherché pour les actes qu'il a commis à Tsaratanàna. Les responsables étatiques ont ainsi pris leurs responsabilités. A cet effet, des mesures conjointes ont été prises par le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité publique et le secrétaire d'Etat chargé de la gendarmerie. Une opération de sécurisation a été déclenchée, des éléments de renfort ont été envoyés sur les lieux. Les représentants étatiques locaux qui n'ont pas pu mener à bien leurs missions ont été sanctionnés et démis de leurs fonctions.

Zones rouges. En outre, une délégation gouvernementale, dirigée par le Premier ministre a effectué la semaine dernière une descente dans les zones rouges du district de Tsaratanàna pour constater l'effectivité de l'opération menée, encourager les éléments des forces de sécurité sur place, et rassurer la population locale de la présence et du soutien de l'Etat à son endroit. Toujours est-il que ce district est un exemple comme un autre mais le phénomène tend à se généraliser sur toute l'étendue du territoire.