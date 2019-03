Madagascar: Université d'Antananarivo - Le professeur Richard Ranarivony à l'écoute de tous

Le candidat numéro un à l'élection du président de l'Université d'Antananarivo descendra ce jour à Soavinandriana pour écouter le personnel administratif et enseignant.

La campagne électorale bat actuellement son plein à l'Université d'Antananarivo à une semaine de sa clôture. Chaque candidat essaie de se démarquer pour attirer les électeurs au sein des établissements et du personnel administratif et technique.

A l'écoute. Le candidat numéro un sur le bulletin unique à l'élection du président de l'Université d'Antananarivo prévue pour le lundi 11 mars continue sa descente au sein des établissements pour convaincre les électeurs et de présenter son programme. Hier, l'équipe du professeur Richard Ranarivony était à la rencontre du personnel administratif et technique, et du personnel enseignant de l'Institut d'Enseignement d'Antsirabe Vakinankaratra. Un déplacement qui a été effectué dans le but d'écouter leur doléance, ainsi que de voir de près la situation sur place. « Cet établissement est si particulier surtout qu'il se trouve dans une zone industrielle. Il n'y avait pas eu de barrière, ils ont parlé à cœur ouvert en évoquant les problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission. Un des problèmes à Antsirabe est le manque de personnel enseignant » a expliqué, le Pr Richard Ranarivony.

Ce jour, son équipe rejoindra Soavinandriana pour présenter son programme phare axé sur les domaines de formation et de la recherche sans oublier le côté infrastructures. Richard Ranarivony n'est plus nouveau dans la gestion d'une structure au sein de l'enseignement supérieur. Il a été élu à deux reprises à la tête de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 2009 à 2013. Il a comme devise « Oniversiten' Antananarivo, Irin'olona fa tsy haniry olona». Pour ce faire, il faut l'implication de tout le monde non seulement aux dirigeants pour redorer le blason de cette université qui a formé les grands du pays. « J'ai besoin de votre soutien le 11 mars pour réaliser tous ces projets et programmes », a-t-il conclu.