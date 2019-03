Madagascar: Journées des écoles - Solidarité entre enseignants et élèves à Ambohimanambola

les élèves, les enseignants et les représentants des entreprises chinoises célèbrent ensemble les journées des écoles.

Un épanouissement se sentait dans la commune d'Ambohimanambola en général et les adolescents en particuliers.

Comme toutes les Cisco de la région Analamanga, la commune rurale d'Ambohimanambola a célébré les journées des écoles d'une manière spéciale. Des élèves et enseignants se groupaient dans la cour de leurs établissements. «C'est une occasion pour nous de nouer les relations entre profs et étudiants», a affirmé Nantenaina Razafy, une enseignante.

Les deux premiers jours des journées des écoles s'est bien déroulé avec une ambiance de fête à Ambohimanambola. En trois jours, des diverses activités sont réalisées par les élèves. Des hautes personnalités ont assisté cet évènement comme le maire de la commune rurale d'Ambomanambola, l'adjoint chef Cisco Avaradrano ainsi que les responsables des entreprises chinoises, et celui de CBMP (MALOCI) qui ont soutenu l'évènement.

Le premier jour, professeur et élèves ont effectué un reboisement dans leurs établissements respectifs, tandis que le deuxième jour, place à des activités culturelles telles que concours de danses et de chants, carnaval, concours miss et mister, Kabary. Ensuite, une cérémonie s'est tenue à Antanimenabe Ampahimanga organisée par le ZAP Ambohimanambola.

Plus de 25 écoles privées et publiques, école primaire, collège et lycée ont participé à cet évènement. En effet, 4500 élèves ont participé à cette solennité.

Une conférence clôturera l'évènement ce jour. Les principaux dirigeants locaux feront comme leur cheval de bataille, l'amélioration de l'éducation dans la commune d'Ambohimanambola.