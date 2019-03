Madagascar: Limogeages en cascade - Tsunami dans les ministères

Le nouveau régime procède à des changements au niveau des hauts emplois de l'Etat pour asseoir une administration publique performante.

Le changement va être radical au niveau des hauts emplois de l'Etat. A l'allure où vont les choses, aucun ministère, aucune Institution, aucun organisme rattaché, aucun établissement public ne sera épargné. On dirait qu'un tsunami est en train d'emporter ce qu'il peut emporter dans l'Administration publique. Le Conseil des ministres de mercredi dernier a abrogé la nomination de nombreux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs centraux et directeurs régionaux. Le secrétaire général, les directeurs généraux, les directeurs centraux et les directeurs régionaux de l'ancien ministère des Finances et du Budget ont été tous limogés. Le secrétaire général, les directeurs généraux, les directeurs centraux et les directeurs régionaux de l'ancien ministère de l'Economie et du Plan ont connu le même sort. Le tsunami a fait les mêmes dégâts au niveau de l'ancien ministère en charge des Travaux Publics et des Infrastructures, d'une part, et de celui en charge de l'Aménagement d'autre part. En fait, toutes ces abrogations ne sont que le résultat de la fusion de certains ministères dans le premier gouvernement de l'ère Rajoelina.

Série de nominations. Quoi qu'il en soit, le limogeage le plus marquant décidé en Conseil des Ministres d'avant-hier est celui du Président du Conseil d'Administration (PCA) de la JIRAMA Hyacinthe Befeno Todimanana. Celui-ci a été nommé à ce poste par le régime de Hery Rajaonarimampianina. A l'allure où évolue la situation, l'actuel directeur général de la JIRAMA Aimé Olivier Jaomiary dont le départ vient d'être réclamé par l'intersyndicale de cette société d'Etat en difficulté, ne serait pas épargné par ce tsunami. Quoi qu'on dise, ce changement au sein de l'instance dirigeante de la JIRAMA fait suite à l'intention déclarée et manifeste du nouveau régime à remettre en cause les contrats de fourniture d'énergie que l'Etat a passés avec ses partenaires privés. Pas plus tard qu'avant-hier, le Premier ministre Ntsay Christian a publiquement dénoncé les clauses léonines incluses dans ces contrats. Par ailleurs, le Conseil des Ministres de mercredi dernier a adopté de nombreuses nominations aux hauts emplois de l'Etat dont 12 au titre du ministère de la Défense Nationale, six au titre du ministère de l'Aménagement et des Travaux Publics et deux au titre du ministre en charge des Transports, du Tourisme et de la Météorologie.

Appels à candidature. Visiblement, le Conseil des Ministres est plus que jamais devenu une bête noire des hauts responsables au niveau des ministères. Au sein de certains départements ministériels, les castings pour les nominations aux hauts emplois de l'Etats font l'objet d'appels à candidature. Ces appels à candidature précisent le profil recherché et les missions qui attendent les futurs responsables. Certains observateurs apprécient ces innovations dans la nomination aux hauts emplois de l'Etat, où le critère politique a toujours primé sur le critère de compétence. D'autres ne cachent pas leurs inquiétudes en affirmant que, ces appels à candidature ne sont que des mascarades pour assouvir le soif de vengeance de certains dirigeants qui veulent mener une chasse aux sorcières dans l'administration publique. Quoi qu'il en soit, force est de constater que les mesures dont la plupart sont manifestement impopulaires, jusqu'ici prises par le nouveau régime dans le cadre de l'assainissement et de la lutte contre la corruption, sont saluées par bon nombre des Malgaches. Mais, ce que ces derniers attendent surtout dans les mois qui viennent, c'est que le nouveau régime puisse faire baisser les prix des PPN, éradiquer l'insécurité et mettre fin au délestage.