Sénégal: Transparence et bon déroulement du scrutin présidentiel du 24 février - L'Eglise donne son quitus

Le Secrétaire exécutif de la Commission épiscopale justice et paix et coordonnateur de la Mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale justice et paix et des Scouts du Sénégal a salué le déroulement du scrutin du 24 février dernier.

En conférence de presse hier, mercredi 27 février, Abbé Alphonse Seck qui relève toutefois, quelques dysfonctionnements lors du déroulement des opérations, a formulé quelques recommandations à l'endroit de la Cena, le ministre de l'Intérieur.

La Mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale justice et paix et des Scouts du Sénégal qui avait déployé, dimanche 24 février dernier sur le terrain 1.000 observateurs et superviseurs pour observer le déroulement des opérations de vote dans 4600 bureaux de vote sur les 43 départements a présenté son rapport hier, mercredi 27 février lors d'une conférence de presse.

Face aux journalistes, Abbé Alphonse Seck, Secrétaire exécutif de la Commission épiscopale justice et paix a salué le bon déroulement des opérations de vote sur l'ensemble du territoire national au niveau des 4600 bureaux supervisés par l'équipe la Mission d'observation électorale de l'Eglise.

Selon lui, la Moe a constaté, de façon générale et en dépit de quelques légers retards relevés, entre autres, une ouverture et une fermeture des bureaux de vote parcourus par leurs équipes. La disponibilité du matériel électoral et le fonctionnement dans la grande majorité des bureaux de vote.

La présence et la ponctualité des membres de bureaux de vote et des forces de sécurité ainsi qu'une affluence des électeurs dans les bureaux de vote tout en relevant le fait que certains électeurs avaient eu du mal à retrouver leurs bureaux de vote du fait des changements intervenus et dont ils n'étaient pas informés suffisamment.

Ainsi, pour une meilleure prise en charge des dysfonctionnements constatés et qui, toutefois, selon le secrétaire exécutif de la Commission épiscopale justice et paix n'ont pas entaché la sincérité du scrutin, la Mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale justice et paix et des Scouts du Sénégal a formulé quelques recommandations.

A la Commission électorale nationale autonome (Cena), la Moe de l'Eglise recommande de continuer à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents électoraux et leur mise à disposition conformément au code électoral.

Et au ministère de l'Intérieur, de poursuivre les efforts déjà entrepris dans la mise à disposition à temps de tous les moyens techniques et opérationnels nécessaires à la bonne tenue du scrutin. Mais aussi de maintenir et d'améliorer les efforts de communication sur la carte électorale modifiée pour une bonne orientation des citoyens à l'occasion de prochaines élections.

Prenant l'engagement à continuer à œuvrer à la promotion et à la tenue d'élections apaisées, crédibles et équitables pour le renforcement d'une démocratie durable au Sénégal, la Commission justice et paix et les scouts du Sénégal de la bouche de l'Abbé Alphonse Seck invite les différents candidats et à tous les acteurs politiques d'engager toute contestation éventuelle dans le strict respect de la loi électorale sénégalaise et de manière pacifique.

SUPPOSÉ VOTE DES ENFANTS DANS LE NORD DU PAYS : Les précisions de l'Abbé Alphonse Seck

Depuis le 24 février dernier, des vidéos montrant des enfants accomplissant leur devoir de vote dans des bureaux de vote circulent dans certains réseaux. Interpellé sur ces images, Abbé Alphonse Seck, Secrétaire de la Commission épiscopale justice et paix a précisé que les observateurs et superviseurs déployés par la Mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale justice et paix et des Scouts du Sénégal n'ont pas relevé ces faits sur les 46 000 bureaux de vote supervisés dans les 43 départements sur les 45. Toutefois, s'empresse-t-il de préciser encore, «nous nous n'étions pas présents sur l'étendue du territoire national».