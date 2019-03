Maroc: Oussama Idrissi expliqué les raisons qui l'ont poussé à opter pour le pays

Courtisé par la Fédération néerlandaise de football, Oussama Idrissi, l'attaquant maroco-néérlandais de l'AZ Alkmaar, a choisi de porter le maillot du Maroc plutôt que celui des Pays-Bas.

Déjà apparu sous les couleurs néerlandaises dans les équipes de jeunes (U-16 à U-21), l'ailier gauche d'AZ Alkmaar a opté pour le Maroc, pays de son père. Le désormais international marocain vient de publier ce qui s'apparente à une déclaration d'amour pour son pays.

« Je suis très fier et honoré de rejoindre très prochainement l'équipe marocaine de football Inch'allah ! Merci aux supporters marocains pour les superbes réactions. Merci également pour le chaleureux accueil de la part de l'équipe et mes coéquipiers. Et un spécial merci à l'entraîneur Hervé Renard et le président Fouzi Lekjaa d'avoir rendu tout cela possible. Je porterai le maillot avec fierté et dévouement et je représenterai mon pays comme un Lion de l'Atlas ».

Il y a quelques jours, le joueur avait expliqué les raisons qui l'ont poussé à faire le choix du Maroc au lieu des Pays-Bas. « J'ai discuté avec mes parents de ce qu'il y a de mieux pour ma carrière, avait-il confié. Mes deux passeports ne déterminent en rien mon identité et je suis un footballeur qui a simplement dû faire un choix ». Oussama Idrissi tente de se justifier et ainsi de mettre fin aux critiques parfois acerbes à son égard : « Je ne choisis pas le Maroc car je suis contre les Pays-Bas. Je suis né et j'ai grandi dans ce beau pays avec ses normes et ses valeurs. En tant que musulman, on suit naturellement la culture du père, et mon père est Marocain ».

Le désormais Lion de l'Atlas a disputé 22 matchs avec l'AZ Alkmaar cette saison en Eredivisie. Il a marqué 7 buts et a livré 6 passes décisives.