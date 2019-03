Sénégal/Madagascar: Eliminatoires CAN 2019 - 25 joueurs convoqués pour Sénégal contre Madagascar et le Mali

Aliou Cissé a publié hier, mercredi 27 février, une liste de 25 joueurs pour le match contre Madagascar prévu le 23 mars 2019 comptant pour la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 et pour la rencontre amicale face au Mali le 26 mars 2019.

Pour ces deux confrontations, le sélectionneur Lions a fait place à de nouveaux joueurs notamment Krépin Diatta (FC Bruges), le Nîmois Sada Thioub, Mamadou Lamine Loum de Porto et le jeune portier du Sénégal U20, Dialy Kobaly Ndiaye. Mais aussi à des revenants comme Pape Alioune Ndiaye de Galatasaray.

Dans son face-à-face avec la presse, Aliou Cissé a donné les grandes orientations de la taniére en direction de la Coupe d'Afrique des nations 2019 qui se déroulera en Egypte du 21 juin au 19 juillet et estime que les «les Lions se battront pour la remporter».

Lors du face-à-face avec la presse, l'ancien international sénégalais a expliqué ses choix et donné ses orientations en direction de la Can 2019.

DIALY NDIAYE, KREPIN, MAMADOU LOUM ET SADA ARRIVENT, RETOUR DEPAN ET SANTY

«Les Lions débutent le regroupement le 18 mars prochain à Saly Portudal. Période où beaucoup de joueurs jouent des matchs importants. Il y a souvent des problèmes physiques, période très compliquée pour les joueurs.

C'est une liste de 25 joueurs, 4 vont intégrer le groupe. Selon notre philosophie, partout où il y a de nouveaux joueurs en mesure de nous apporter un plus, nous irons les chercher, tout en gardant la stature du groupe.

C'est le cas de Krépin Diatta, de Dialy Ndiaye qui a fait de très bonnes choses avec les U20 lors de la Can U20. On en profite pour les féliciter mais aussi Youssou Dabo, leur coach pour le travail exceptionnel qu'il est entrain de faire. On s'installera à Saly. On utilisera les installations de Diambars.

Ce sera à 20 minutes de Thiès pour s'habituer avec la pelouse du stade Lat Dior. Pour un footballeur professionnel, il faut s'adapter à n'importe quelle situation. Mamadou Loum Ndiaye, c'est un nouvel arrivant qui a fait ses pas dans les sélections de petites catégories. C'est un joueur que je connais bien.

Je fais partie des entraîneurs qui lui ont donné la possibilité d'être un jeune international avec l'équipe olympique en provenance de l'Us Ouakam. Il a un gros potentiel. Arrivé dans un club comme Porto, il a un volume de jeu, un abattage.

Son choix entre dans la continuité de ce que nous sommes entrain de faire avec les U20, les U23, de l'équipe locale et des U17. C'est également le cas pour le gardien Dialy Kobaly Ndiaye. Il est important de garder ces jeunes.

Durant la Can U20, on a vu qu'il a fait de grosses performances. Pour le féliciter et l'encourager, on a pensé donner un signal fort aux jeunes et leur dire que l'équipe nationale n'est pas fermée pour eux. C'était le cas pour Ismaïla Sarr, Krépin Diatta ou Sidy Sarr qui étaient là. Pape Alioune Ndiaye est lui un habitué. Il a fait la Coupe du monde.

Il connaît la maison. Il évolue dans un club qui s'appelle Galatasaray qui a énormément de pression. Il a un temps de jeu et fait des choses intéressantes.

Sada Thioub, il a exprimé fort son désir de venir jouer avec l'équipe du Sénégal. Je n'ai pas eu du mal à le convaincre. Il joue en première division en France à Nîmes.

Quand il y a un fils du pays qui peut nous aider à progresser, on le fera venir. J'ai eu une discussion récente avec lui.

Il évolue dans un poste où ily a de la concurrence. Mais, je pense aussi que c'est une concurrence intéressante parce qu'en face de lui, il y aura Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Diao Baldé Keïta.

On verra comment il va s'habituer et s'adapter à ce football africain qui est exigeant, avec des conditions assez difficiles.

Il faut un état d'esprit exceptionnel pour évoluer en Afrique. Santy Ngom a été sélectionné en mars dernier. Il n'a pas un temps de jeu important mais c'est un joueur intéressant. On a vu qu'il a de la qualité.

Malheureusement, pour lui et pour nous, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Nantes. Depuis qu'il est à Nancy, il fait de très bonnes choses. Avec l'entraîneur Alain Perrin que je connais bien, il progressera. Il est gaucher, il a quelque chose de différents de ce que nous avons.

Il est capable de distiller des ballons et de jouer en dessus de l'attaquant, à gauche, à droite et même de jouer parfois comme attaquant. Il a plusieurs facettes et c'est intéressant d'avoir ce genre de joueurs».

OBJECTIF D'ALIOU CISSE ; «Nous voulons gagner la Can»

L«Au-delà du contrat que j'ai signé, je suis un compétiteur. J'ai envie de gagner. Il y a un groupe, des compétiteurs. Ils rêvent de cette Coupe d'Afrique. Tout le monde en rêve. Il y avait des choses sur mon contrat en 2015. L'objectif c'était de gagner. Notre objectif c'est de pouvoir gagner la Can 2019.

On n'a donc pas besoin d'un contrat pour être plus motivé. Nous voulons gagner et nous nous battons et faisons des sacrifices pour remporter la Can. Nous avons l'espoir et nous allons nous mobiliser.

Ce sera une compétition difficile mais notre équipe arrive à maturité. Le Sénégal n'a pas peur de personne et nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire.

Nous faisons des sacrifices pour gagner. Malgré le fait que devant nous, il y aura une dizaine d'équipe qui ont leur mot à dire. On a envie de faire quelques choses d'exceptionnel».

LISTE DES 25 SÉLECTIONNÉS

Gardiens : Dialy Ndiaye (Cayor Foot), Alfred Gomis (SPAL, Italie), Edouard Mendy (Reims, France)

Défenseurs : Pape Abou Cissé (Olympiacos, Grèce),Moussa Wagué (Barcelone, Espagne), Lamine Gassama (Goztepe, Turquie), Salif Sané (Shalke04,Allemagne), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie),Djibril Diaw (Angers, France), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France)

Milieux : Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray, Turquie), Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), CheikhNdoye (Angers, France), Mamadou Loum Ndiaye (Porto, Portugal), Crépin Diatta (Bruges, Belgique), Alfred Ndiaye (Malaga, Espagne), Santy Ngom (Nancy, France)

Attaquants : Ismaila Sarr et Mbaye Niang (Rennes, France), Sada Thioub (Nîmes, France),Sadio Mané (Liverpool, Angleterre),Moussa Konaté (Amiens, France), Mbaye Diagne (Galatasaray, Turquie)

DOUBLE CONFRONTATION ET PREPARATION POUR LA CAN «Etre dans la continuité des victoires»

«Notre philosophie est de prendre les matchs les uns après les autres. Contre Madagascar, ce sera un match important à gagner. Nous avons envie d'être dans une continuité de victoires. En gagnant, on construit, en perdant, on détruit.

C'est important d'avoir cette mentalité de gagneur. Nous jouerons le match avec beaucoup de professionnalisme. Il est hors de question de se relâcher. Il est important d'être dans cette mentalité de gagneur.

C'est aussi le moment de donner du temps de jeu à certains joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer en tant que titulaire. Le match contre le Mali, un voisin, est un derby. Ce ne sera pas donc un match facile.

Avec le Mali, c'est souvent des matchs compliqués. Ce sera chez nous. Je ne veux pas que l'équipe se déplace beaucoup. Nous sommes dans une période difficile. Certains joueurs ont des échéances très décisives. Il faut donc les préserver sur le plan physique.

«JECHERCHE A AMELIORER LE COLLECTIF»

«Je cherche à améliorer le collectif. Maintenant, je ne dirai pas que je suis à75ou100joueurs. Ce qui est important, c'est l'ossature du groupe. On joue deux matchs sans enjeu et si nous ne sommes pas capables d'intégrer de jeunes joueurs, je me pose la question de savoir quand est ce qu'on le fera ?

Le mois de mai s'approche, on n'a pas beaucoup de matchs amicaux. Ces deux matchs sont une occasion. Les garçons que j'ai vu venir, c'est le monde du football qui les a réclamé. Un joueur comme Krépin Diatta, tout le monde a envie de le voir.

Il fait de très bonne chose à Bruges Fc. Il a une polyvalence intéressante. Il est capable de jouer sur les couloirs, côté gauche et côté droit.

L'ossature est là mais c'est important d'ouvrir le groupe sinon on n'aura pas le temps. Depuis 2015, il n'y a que 14 joueurs qui, souvent, reviennent en équipe nationale pour être dans la continuité. Ces deux matchs permettent d'essayer certaines choses.

ABSENCE DES CERTAINS JOUEURS

On a des jeunes gardiens de buts que l'on a envie d'intégrer. Il n'y a rien de personnel. Nous avons de très bons rapports avec Khadim Ndiaye.

Pour Kara Mbodji, c'est pareil. Il est parti à Nantes et il n'a pas beaucoup joué. Il est revenu à Anderlecht. Il disait qu'il est revenu pour retrouver son meilleur niveau. J'attends qu'il le retrouve».