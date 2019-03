Cameroun: Maladies rares - Les parents à l'épreuve

Les familles modestes ou pauvres paient le lourd tribut de la prise en charge de leurs progénitures souffrant de ces pathologies.

Daniel T., 12 ans, est atteint d'acidurie fumarique. Une maladie rare détectée par des spécialistes à trois semaines de vie. Le garçon présente des traits physiques inhabituels : un front proéminent, des oreilles basses, des yeux extrêmement écartés et une toute petite mâchoire. Il souffre également de retards mental et physique. Plus troublant encore, l'enfant est incapable de s'asseoir et encore moins de se déplacer.

Du haut de ses 12 ans, Daniel reste un bébé dans sa tête, malgré son corps qui se développe. Pendant que les jeunes de son âge vont à l'école ou jouent à toutes sortes de jeux, Daniel reste à la maison en permanence auprès de sa grand-mère. Un cauchemar que vit sa génitrice au quotidien et dont le mental est mis à rude épreuve. Cadre dans une entreprise à Yaoundé, Marlyse T a dû « revoir ses ambitions et son emploi de temps » pour prendre soin de son enfant. « Au début, c'était très difficile de l'admettre, mais maintenant, on s'est fait une raison.

On doit tout faire pour sauver notre fils unique en lui prodiguant tout le bien-être. Bien que je sois partagée chaque semaine entre consultations régulières chez le neuro-pédiatre pour son suivi neurologique et chez l'ergothérapeute pour la rééducation. Sans oublier l'achat des médicaments palliatifs dont le coût s'élève à plus de 50 000 F chaque mois », confie notre interlocutrice.

Ce cas n'est hélas pas isolé. Alice O., 11 ans, présente les mêmes carences que Daniel. Sauf que sa pathologie est causée par une altération de l'apport d'énergie aux cellules.

Carole O., sa mère, a commencé à observer les anomalies deux semaines après la naissance. « Les médecins ont constaté que la forme de la tête d'Alice était anormalement grosse pour son âge. A quatre ans, elle ne marchait toujours pas et ne parlait pas. A l'hôpital, on lui a prescrit des médicaments palliatifs », explique sa mère. De nombreux autres parents vivent le même calvaire. « C'est très pénible d'avoir un enfant souffrant de ce genre de maladie.

Puisqu'elle est invalidante et du coup, s'occuper du malade s'avère très coûteux. Parce qu'il faut l'amener dans les centres de rééducation toutes les semaines. Au bout du compte, rien ne change et l'enfant ne marche toujours pas », déplore Claire K., parent. La célébration de la Journée internationale des maladies rares hier, avait donc pour but d'interpeler toutes les familles et les sensibiliser sur l'existence et les manifestations de ces pathologies.

Le nouveau siège de l'Association pour l'encadrement des enfants victimes de maladies rares (Asevimar) au quartier Efoulan à Yaoundé arrive donc à point nommé pour soulager les parents à bout.