Congo-Kinshasa: Incendie du centre de traitement de l'épidémie d'Ebola - L'Unicef se dit très choqué

L'agence onusienne vient de lever le ton, après le ministère de la Santé, pour condamner elle aussi, dans un communiqué publié le 28 février depuis son siège à New York, l'acte odieux commispar des inciviques dans la ville de Butembo, au Nord-Kivu.

La directrice exécutive de l'Unicef, Henrietta Fore, s'est dit choquée par la dernière attaque violente contre le centre de traitement Ebola à Butembo, la deuxième de ce type en moins d'une semaine qui causé la mort d'un policier et consumé une partie des locaux de cette infrastructure.

Tout en présentant ses sincères condoléances aux membres de la famille et aux collègues du policier ainsi qu'au personnel de Médecins sans frontières (MSF) qui s'occupe de personnes infectées dans des conditions très difficiles, la directrice exécutive de l'Unicef a salué les « efforts continus des partenaires sur le terrain y compris l'OMS, MSF, Alima et d'autres organisations pour leur travail assidu sous la coordination du gouvernement de la RDC et du ministre de la Santé pour stopper l'épidémie d'Ebola et de porter assistance aux familles affectées par la maladie ».

Henrietta Fore a, par ailleurs, rappelé que les équipes sur le terrain et les partenaires font des efforts héroïques pour sauver la vie des enfants et des adultes infectés par le virus Ebola. Leur travail, a-t-elle poursuivi, constitue un rempart contre l'épidémie mortelle, l'empêchant de devenir incontrôlable. Il est donc « inacceptable que quiconque puisse empêcher des enfants et des familles à accéder à des services qui sauvent leur vie », a-t-elle martelé. « La seule façon de mettre ensemble fin à cette épidémie est que les agents de santé, l'Unicef et nos partenaires puissent opérer en toute sécurité dans toutes les communautés touchées par la maladie, y compris dans les régions les plus reculées. Les installations médicales ne devraient pas être touchées par l'insécurité qui règne dans l'est de la RDC », a ajouté la patronne de l'agence onusienne.

Espoir de vaincre Ebola

La situation épidémiologique révèle que plus de huit cent personnes ont contracté la maladie et plus de cinq cents en sont décédées. Les enfants représentent un tiers de tous les cas confirmés d'Ebola, plus que toute autre épidémie précédente. A cela s'ajoutent des attaques répréhensibles contre des centres de traitement vitaux et des travailleurs humanitaires qui pourraient aggraver la situation.

Malgré ces difficultés dans la riposte, l'Unicef garde espoir de vaincre cette dixième épidémie. « Il y a un espoir. La maladie est maintenant sous contrôle dans les anciens points chauds de Mangina, Beni, Komanda; plus de deux cent cinquante personnes ont été guéries et quatre-vingt mille ont été protégées par la vaccination », a indiqué l'Unicef qui, avec ses partenaires, ont pu sensibiliser plus de dix millions de personnes aux mesures préventives visant à les protéger contre la maladie et à prévenir sa propagation. « Nous avons aussi identifié plus de mille orphelins d'Ebola et d'enfants séparés et nous leur apportons une assistance », a assuré Henrietta Fore.