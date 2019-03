Gabon: Libreville accueille le Salon international de l'Etudiant africain du 7 au 9 mars

Les bacheliers du Gabon bénéficieront dans quelques jours d'orientations sur leur formation post-bac. Le Salon international de l'Etudiant africain apportera des solutions à leurs inquiétudes inhérentes à leurs études supérieures.

Libreville sera au cœur de la coopération entre le Gabon et les pays du Maghreb dans quelques jours. Il sera question d'éducation et de formation. Au cours du Salon international de l'Etudiant africain, les étudiants et les futurs bacheliers gabonais pourraient trouver des solutions aux questions qu'ils se posent. Sous la supervision du Ministère de l'Education nationale et le soutien du Ministère de l'Enseignement supérieur, Smart Africa Consulting tiendra, à partir du 7 mars, cet événement exclusivement consacré aux ouvertures après bac.

La rencontre a donc pour objectif de montrer aux bacheliers les différentes possibilités d'études aussi bien dans les écoles du Gabon que chez ses partenaires, le Maroc et la Tunisie. La manifestation verra la participation de certaines universités, des écoles d'ingénieurs, des instituts polytechniques, des business school et des écoles des sciences de la santé.

Information, accompagnement, candidature et préinscription se feront sur place. Ce salon est aussi un rendez-vous des professionnels et des décideurs de ces trois pays, ainsi que des experts venus d'ailleurs. Table-rondes et points de presse permettront au public de bénéficier des diverses expériences de ces acteurs. L'événement se déroulera durant deux jours au Jardin botanique de Libreville.