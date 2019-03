Gabon: Panthères du Gabon - Daniel Cousin désormais sous contrat

La journée du 28 février 2019 a été marquée par la cérémonie de signature officielle du contrat de M. Daniel COUSIN en tant que Sélectionneur national des Panthères du Gabon. Ce contrat a également été paraphé par MM. Alain Claude BILIE-BY-NZE (Ministre d'Etat aux Sports) et Pierre Alain MOUNGUENGUI (Président de la FEGAFOOT). Le technicien gabonais était accompagné de MM. MBANANGOYE ZITA Bruno (sélectionneur adjoint) et François AMEGASSE (Manager général) qui signeront également dans les prochains jours leurs contrats respectifs. La journée s'est achevée au siège de la FEGAFOOT avec la remise officielle du véhicule de fonction au sélectionneur national.

Daniel Michel COUSIN est désormais, et de façon officiel le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon. En effet, sans contrat depuis sa prise de fonction il y a un peu plus de cinq mois, l'ancien manager des Panthères n'était toujours pas sous contrat avec la FEGAFOOT. Il aura fallu que ce dernier dénonce cet état des faits pour que les choses se fassent concrètement. Tout cela s'est fait en présence du Ministre d'Etat aux Sports Alain-Claude BILIE-BY-NZE, et du président de la Fédération Gabonaise de Football, Pierre Alain MOUNGUENGUI.

Pour ce qui concerne le contrat de Daniel COUSIN, il semblerait qu'il prenne fin après la CAN en Egypte, si le Gabon vient à se qualifier pour ladite compétition. Mais si le sélectionneur réalise une contre performance dans quelques semaines à Bujumbura, pour compte de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, lui et son staff seront purement et simplement remerciés. Une pression énorme que devra gérer l'ancien joueur du Mans avec son staff, composé de Bruno MBANANGOYE ZITA et de François AMEGASSE AKOLI, respectivement sélectionneur adjoint et manager général des Panthères. Ces derniers signeront leurs contrats dans les tous prochains jours.

Au terme de cette cérémonie, le Ministre a déclaré qu'il est désormais temps de « tourner le dos et oublier les incompréhensions du passé ». Le président de la FEGAFOOT quant à lui a tenu à rappeler que « le Gabon étant l'un des grands pays de football en Afrique, il serait absurde d'organiser une Can sans le Gabon », assurant que « nous avons donc un statut à défendre ». Les ambitions sont donc claires, qualifier le Gabon pour la prochaine CAN en Egypte, alors à Daniel COUSIN d'honorer des engagements.