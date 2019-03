Cote d'Ivoire: Prévention des inondations sur les sites à risque à Abidjan - Fin de tous les travaux avant la saison des pluies

Conduite par le ministre de l'intérieur et de la sécurité, Sidiki Diakité, les membres du comité interministériel de crise sont allés se rendre compte de l'effectivité des travaux d'assainissement pour limiter les dégâts de la prochaine saison des pluies.

Après des études et plusieurs réunions avec les experts, le gouvernement a instruit les différents ministères concernés par l'opération de prendre toutes les dispositions afin qu'on n'ait plus à déplorer des inondations et des pertes en vie humaines en Côte d'Ivoire et particulièrement dans le district d'Abidjan. Sur instruction du Président de la République, Alassane Ouattara, des moyens conséquents ont été dégagés à cet effet.

Il appartenait donc au ministre Sidiki Diakité, responsable de la sécurité des Ivoiriens et coordonnateur de toutes ces mesures préventives, de descendre sur le terrain pour avoir une idée de l'état d'avancement des travaux.

C'est avec satisfaction que le ministre de l'intérieur et de la sécurité a constaté la libération des emprises, la construction de caniveaux et surtout les travaux de construction de bassins écrêteurs. Lesquels ont pour avantage de retenir l'eau en amont et réduire son débit.

« Je suis satisfait, très satisfait de l'état d'avancement des travaux. Le gouvernement est au travail pour régler, de façon définitive, la question des inondations à Abidjan », a indiqué le ministre, à la fin de la visite. Qui lui a permis de suivre le lit d'écoulement des eaux depuis le quartier génie 2000, derrière le nouveau camp d'Akouédo sur la route de Bingerville jusqu'à Bonoumin en passant par la Riviera Palmerais, dans la commune de Cocody.

Sur chacun des sites, la délégation a pu constater des machines et d'autres engins lourds à l'ouvrage. A en croire les techniciens, repris par le ministre de l'intérieur, la fin des travaux d'assainissement est prévue à la fin du mois d'avril. L'opération de prévention, en cours, concerne les dix communes d'Abidjan et une centaine de sites dont les ouvrages de drainage et certains points critiques seront entretenus avant le début des prochaines pluies.

La ministre de l'assainissement et de la salubrité, Anne désiré Ouloto, ainsi que le ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, étaient de la visite que conduisait le ministre de l'intérieur.

Pour rappel, dans la nuit du 18 au 19 juin 2018, de fortes pluies tombées sur le district d'Abidjan ont provoqué des inondations de plusieurs sites avec son corollaire d'éboulement de terrain, d'effondrement de bâtiments et biens d'autres dégâts qui ont causés des pertes en vie humaine. Plusieurs actions ont été menées dont la mise en place d'un comité national de sécurité.