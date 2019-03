Cote d'Ivoire: Le pays a eu un taux de 91% de scolarisation en 2016 /2017, selon le Maep

En matière de Démocratie et de Gouvernance politique, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès majeurs pour le retour de la paix, après la crise post-électorale de 2010-2011.

A travers notamment le processus de réconciliation nationale et d'indemnisation des victimes de la crise, la redynamisation des relations diplomatiques de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort d'un rapport produit par le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Maep), et présenté le 9 février dernier, lors du 28e sommet du Forum des chefs d'Etat et de gouvernement du Maep, à Addis-Abeba.

Ce rapport a été présenté à la presse, mercredi, au cours d'un point-presse, au ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, par le président de la Commission nationale du Maep (Cn-Maep), Bernard Konan. C'était en présence du directeur de cabinet du ministre, Diamouténé Alassane Zié.

Selon le président de la Cn-Maep, le rapport révèle aussi, s'agissant de la gestion et de la gouvernance économiques, que le taux de croissance moyen enregistré par l'économie ivoirienne sur la période 2012-2018 est de plus de 8%.

Ce taux est le plus élevé en Afrique et le 4e dans le monde. « Dans le domaine de la Gouvernance d'entreprise, le rapport a salué la pertinence des codes d'investissement, minier et pétrolier, adoptés par la Côte d'Ivoire ainsi que les activités menées par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), dans le cadre du Doing Business », a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que le rapport salue également, des avancées importantes en matière de gouvernance, concernant le développement socioéconomique durable. Lesquelles avancées se sont traduites au plan social par un plus grand accès à l'électricité (82% de la population en 2017), à l'eau potable (81% de la population en 2017), à la santé (68% de la population en 2018), à l'éducation (104,6% en taux brut et 91% en taux net de scolarisation au titre de l'année scolaire 2016 /2017).

« Le rapport a, toutefois, identifié quelques défis auxquels la Côte d'Ivoire doit faire face. Au nombre desquels figurent le problème de la réconciliation, la persistance de la corruption, les faibles transferts des ressources aux collectivités décentralisées, l'inégale répartition des fruits de la croissance. Ce qui explique la faible régression du taux de pauvreté de 48,9% en 2008 à 46,3% en 2015, le poids écrasant de l'économie informelle », a-t-il souligné.

Pour relever ces différents défis, a-t-il noté, le rapport recommande, entre autres, d'assurer la décentralisation effective par les transferts réels des compétences et de ressources vers les régions, de poursuivre les efforts de diversification de l'économie, d'améliorer la chaîne de valeurs au niveau des cultures agricoles.

Mais aussi, de rendre publiques les déclarations de patrimoine, d'accélérer la mise en œuvre du Programme social du gouvernement et d'instaurer un dialogue franc et inclusif avec tous les acteurs politiques et sociaux pour une culture du pardon, de la paix.