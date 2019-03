Cote d'Ivoire: Promotion de l'investissement - " La Côte d'Ivoire est un pays fiable "

Le vice-Président Daniel Kablan Duncan a animé une session de présentation du potentiel d'investissement en Côte d'Ivoire à l'intention d'une vingtaine d'entreprises italiennes, le 26 février 2019, à son hôtel.

Initialement, c'est une dizaine d'entreprises qui s'étaient inscrites à cette session. Au final, c'est près d'une vingtaine de sociétés opérant dans tous les secteurs d'activité qui ont répondu présent.

Avant la prise de parole du vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, Giuseppe Mistretta a exprimé au nom du gouvernement italien tout l'intérêt que son pays accorde à la coopération avec la Côte d'Ivoire. « La Côte d'Ivoire est un pays très important pour nous, soit dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, soit dans le contexte de l'Afrique en général. La Côte d'Ivoire est un partenaire très fiable », a-t-il dit. Giuseppe Mistretta a indiqué que c'est ce qui explique la forte présence des entreprises italiennes à cette session promotionnelle des atouts économiques de la Côte d'Ivoire. Il a fait savoir que l'Italie a un grand savoir-faire dans le domaine des énergies renouvelables et de l'agro-industrie qu'il pourrait partager avec la Côte d'Ivoire.

Le décor ainsi planté, le vice-Président de la République a rappelé à l'auditoire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui une terre d'opportunité pour les entreprises qui ambitionnent de se développer. L'environnement des affaires en constante amélioration dans un contexte de croissance économique robuste et forte est un atout qu'il a invité les investisseurs italiens à en profiter.

Daniel Kablan Duncan a énuméré six secteurs clés où investir, à savoir : la production et la transformation agricole ; le secteur des travaux publics et du bâtiment ; le secteur des technologies de l'information et de la communication ; le secteur des mines ; le secteur du pétrole et du gaz ; et le domaine portuaire et aéroportuaire.

Le vice-président a, ensuite, reçu en audience, séparément, une dizaine d'entreprises qui ont souhaité approfondir leur connaissance de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, à son hôtel.