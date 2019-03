Centrafrique: Arrivée de Mankeur Ndiaye, Nouveau Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies en RCA

communiqué de presse

Bangui, le 1er mars 2019 – Le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye , est arrivé vendredi après-midi à Bangui. Il a été reçu en audience par le Président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, et l’a félicité « pour son leadership, son esprit d’ouverture, son engagement personnel et celui de son gouvernement qui ont permis d’aboutir à la signature de l’Accord de paix le 6 février dernier ». Il lui a réitéré « le soutien du Secrétaire général des Nations Unies, le soutien de tout le système des Nations Unies pour que tout prochainement que l’on puisse voir les résultats concrets de la mise en œuvre de cet accord ».

Le Représentant spécial a également félicité « toutes les parties prenantes, leur engagement à tout faire pour que l’accord se traduise en actes concrets ». A cet égard, le nouveau chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) a assuré de son engagement personnel en tant que Chef de la MINUSCA et de son équipe « à travailler la main dans la main pour la mise en œuvre de cet accord historique de paix et de réconciliation».

En effet, la mise en œuvre de l’Accord de paix occupera une place de choix dans l’agenda de la Mission conformément à son rôle de garant et en conformité avec son mandat. « Nous sommes là en tant que Nations unies , pour accompagner un gouvernement, travailler avec le gouvernement, travailler avec toutes les parties prenantes intéressées par la sécurité, la stabilité, la paix et le développement de la République centrafricaine » a-t-il rappelé.

Le Représentant spécial et Chef de la MINUSCA s’est également entretenu avec la Ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l’étranger, Sylvie Baï po -Temon.

Diplomate de nationalité sénégalaise, Mankeur Ndiaye, succ ède à Parfait Onanga Anyanga qui a dirigé la MINUSCA d’aout 2015 à février 2019.

Déclaration de Monsieur Mankeur Ndiaye

Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Centrafrique et Chef de la MINUSCA

Bangui

1er mars 2019

(Verbatim)



Merci beaucoup. Je viens d’être reçu par son excellence Faustin Archange Touadera, dès mon arrivée dans ce beau pays, sa belle capitale, Bangui en ma qualité de Représentant spécial du Secrétaire générale des Nations unies pour la Centrafrique et chef de la MINUSCA. Donc c’est avec un grand plaisir que j’ai eu ses quelques moments d’échange avec le Président de la République. Naturellement avons parlé de la mission dont je suis chargé par le Secrétaire général des Nations unies. Nous avons parlé également de la situation dans le pays et surtout de notre volonté commune, Nations unies et République centrafricaine de travailler la main dans la main pour la mise en œuvre de cet accord historique de paix et de réconciliation signé le 6 février dernier.

J’ai salué également le leadership du Président de la République, son esprit d’ouverture, son engagement personnel et celui de son gouvernement qui ont permis d’aboutir à cet accord. J’ai salué également toutes les parties prenantes, leur engagement à tout faire pour que l’accord se traduise en actes concrets et je lui ai dit et redit le soutien du Secrétaire général des Nations Unies, le soutien de tout le système des Nations unies pour que tout prochainement que l’on puisse voir les résultats concrets de la mise en œuvre de cet accord.

Et je redis également mon engagement personnel en tant que Chef de la MINUSCA, l’engagement de mon équipe à travailler en étroite collaboration avec le Président de la République à recueillir ses vus, ses analyses et surtout à mieux comprendre ses attentes, pour pouvoir aider. Nous ne sommes pas là pour diriger quoique ce soit. Nous sommes là en tant que Nations unies, pour accompagner un gouvernement, travailler avec le gouvernement, travailler avec toutes les parties prenantes intéressées par la sécurité, la stabilité, la paix et le développement de la République centrafricaine.

Voilà ce que je voulais dire, en remerciant encore Monsieur le Président de la République, en remerciant encore sa Ministre des affaires étrangères qui m’a fait le plaisir de me recevoir également un peu avant le Président de la République. Voilà ce que je voulais dire. Nous aurons l’occasion de nous retrouver plus tard, échanger, sur la mission et sur la feuille de route. Merci