Congo-Kinshasa: Le secrétaire adjoint aux Affaires africaines des Etats-Unis annoncé en RDC

Le secrétaire adjoint aux Affaires africaines des Etats-Unis, Tibor Nagy, se rendra en République démocratique du Congo du 13 au 15 mars, indique un communiqué du Département d'État des États-Unis publié ce 1er mars. Il se rendra aussi en Belgique, au Cameroun, en France, au Rwanda et en Ouganda du 4 au 22 mars 2019.

En RDC, indique le communiqué, il dialoguera avec des ONG, la société civile et le nouveau gouvernement sur tout un éventail de questions, notamment le renforcement de la stabilité régionale, la promotion d'une bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le renforcement des liens commerciaux et le soutien à la réponse à l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC.

Il s'attachera à promouvoir des liens commerciaux plus étroits entre les États-Unis et l'Afrique, l'implication de la jeunesse dynamique de l'Afrique, le renforcement des partenariats visant à renforcer la paix et la sécurité et l'engagement des États-Unis envers les peuples et les nations d'Afrique.