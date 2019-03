Angola: Luanda en tête de la liste d'enfants victimes de violences sexuelles

Luanda — La province de Luanda figure en tête de la liste des cas de violence sexuelle à l'égard de mineurs, avec 178 cas sur un total de 678 enregistrés dans le pays entre 2018 et février 2019.

Les provinces de Bengo (145) et de Benguela (97) viennent directement après celle de Luanda.

Au cours de la même période, l'Institut national de l'enfant (INAC) a enregistré 43 cas d'enfants accusés de pratiques de sorcellerie.

Ces données ont été avancées mercredi à Luanda par la ministre de l'Action sociale, Famille et Promotion de la femme, Faustina Fernandes Angles de Almeida Alves, dans le cadre du lancement de flux et de paramètres pour la protection d'enfants et adolescents organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef).

Selon la responsable, l'Exécutif comprend qu'une politique de prévention et de lutte contre la violence devrait établir des actions coordonnées entre les différents départements ministériels, la société civile et le secteur privé.

Elle a ajouté que la conception des flux et des paramètres de prise en charge des enfants victimes de violences sont des outils pour une action articulée permettant de définir clairement les compétences et les attributions de tous les acteurs du système de protection des enfants.

Dans l'entre-temps, le ministre de la Justice, Francisco Queiroz, a déclaré que cette initiative avait pour objectif de fournir une analyse de la première étude de diagnostic sur la justice pour mineurs en Angola, l'une des grandes réalisations de la mise en œuvre du programme « Justice pour les enfants ».

"Avec cet exercice, nous approfondirons notre réflexion sur la protection judiciaire des enfants, ainsi que sur les défis et les opportunités introduits par la réforme de la justice et du droit", a-t-il ajouté.

Le lancement des flux et des paramètres pour l'assistance aux enfants et adolescents a été réalisé lors du symposium sur la protection de l'enfant, organisé sous le slogan "Protection et justice pour les enfants en Angola: une approche intégrée".