Sénégal: Siege de BBY après la proclamation des résultats provisoires - Entre cris de joie, pas de danse et accolades

11H au siège de Bennoo Bokk Yaakaar, sis sur la Voie de dégagement Nord (VDN). Tous les responsables de l'APR, ou presque, sont déjà sur place pour écouter le juge Demba Kandji, le président de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV), proclamer les résultats provisoires du scrutin de la présidentielle du 24 février 2019: du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, à son prédécesseur Aminata Touré, en passant par Me Ousmane Ngom, Farba Senghor, Me El Hadj Diouf, entre autres responsables et soutiens de la coalition de la majorité...

Bref, de nombreux militants et sympathisants de Bennoo Bokk Yaakaar sont venus assister à ce moment décisif de la déclaration du nom de celui qui doit présider aux destinés des Sénégalais pour les 5 prochaines années. Habillés pour la grande majorité aux couleurs du parti au pouvoir, l'on pouvait lire sur les visages de ces militants une assurance qui parle d'elle-même. Deux pick-up de la Gendarmerie sont stationnés de part et d'autre de la permanence. L'entrée se faisait par compte goutte. Bref, tout est mis en place pour garantir la sécurité et l'ambiance qui est déjà palpable.

11H passées de 30mn, tous les yeux sont rivés sur l'écran géant installé dans le hall du siège de Bennoo, seul endroit qui pouvait contenir tout ce monde. Attendant avec impatience la déclaration de la CNRV, l'on nous apprend que la sortie du juge Demba Kandji est retardée jusqu'à 12h30mn. Cette nouvelle ne semble pas déranger les partisans qui, entre «selfies» et accolades, attendent le verdict des urnes. Finalement, ce sera après une heure d'attente, à 13h30mn que la «sentence» va tomber. A peine le juge Kandji a-t-il proclamé la réélection de Macky Sall, dès le premier tour avec 2.000.444 voix en valeur absolue; soit 58,27% en valeur relative, il était difficile de contenir le public. C'était le brouhaha général avec des cris de joie qui fusaient partout, des danses, des slogans comme «Bathie bii» («on les a laminés»). En somme, l'ambiance était au rendez-vous au siège de Bennoo.