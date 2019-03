Angola: L'Unicanda investit 35 millions USD dans le maïs et le soja

Malanje — Trente-cinq millions de dollars sont investis par la ferme Unicanda, affectée à la société de téléphonie mobile Unitel pour la production de maïs, de soja et d'autres céréales, dans un espace de cinq mille hectares, dans la localité de Canda, municipalité de Calandula.

C'est ce qu'a informé mercredi, le directeur général du projet Unicanda, Pedro Freudenthal, à l'issue d'une visite à la ferme mercredi, par le gouverneur de la province de Malanje, Norberto dos Santos.

Selon le responsable, avec cet investissement, on s'attend à récolter cette année agricole, mille tonne de maïs, de soja, entre autres cultures.

Il a indiqué que six millions de dollars avaient déjà été dépensés pour la préparation des terres, l'achat de semences, d'engrais, de pesticides, de matériel agricole divers et d'autres intrants, ainsi que pour l'embauche de personnel technique.

En novembre 2018, 300 hectares de maïs ont été plantés pour être récoltés en avril et mai.

Le projet prévoit d'arriver à maturité dans les quatre prochaines années, avec la production de plusieurs cultures, principalement de céréales, couvrant une superficie de 5 000 hectares.

Pour sa part, Carlos Chipoia, directeur provincial de l'agriculture, a déclaré que le gouvernorat provincial continuerait à apporter son soutien institutionnel et d'autres aux projets d'initiatives privées, en vue de contribuer à l'augmentation de la production nationale et en particulier de Malanje pour lutter contre la faim et réduire la pauvreté au sein des communautés.

La ferme Unicanda est située à 66 kilomètres du siège de la municipalité de Calandula et compte 100 techniciens nationaux et deux expatriés. Elle est destinée à la production à grande échelle de maïs et de soja pour le marché angolais.